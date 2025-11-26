自由電子報
體育 棒球 日職

日職》虎軍重砲佐藤輝明生涯首獲央聯MVP 締造阪神隊史首見偉業

2025/11/26 18:31

佐藤輝明生涯首度獲得央聯年度MVP。（取自日職官方X）佐藤輝明生涯首度獲得央聯年度MVP。（取自日職官方X）

〔體育中心／綜合報導〕日職今天公布年度MVP得主，阪神虎重砲佐藤輝明生涯首度拿下央聯MVP，軟銀王牌左投莫伊尼洛（Livan Moinelo）也是生涯首度榮膺洋聯年度最優秀選手賞。

佐藤輝明在生涯第5年以40轟和102分打點勇奪央聯打擊雙冠王，並幫助球隊拿下聯盟冠軍，佐藤輝明獲得244張第一名的選票，以1308分大勝隊友石井大智的894分，生涯首度獲得央聯MVP的肯定，這是阪神隊史自2023年村上頌樹以來再次有球員拿下MVP，若只看野手則是睽違20年，上一次是2005年的金本知憲，值得一提的是，如果只算球團自家培養的野手，則是隊史第一人。

佐藤輝明致詞時表示，奪下聯盟冠軍的那天印象非常深刻，也非常開心，能在甲子園封王真的很棒，滿場的歡呼聲，讓自己又看到了2年前的景象，明年也要以MVP為目標，帶領球隊全力衝刺，力拚央聯冠軍2連霸，並奪回日本一。

佐藤非常感謝家人的支持，並提到已故的祖父：「我也想感謝去年去世的祖父，小時候和他一起打棒球，留下了非常美好的回憶，那也是我棒球的起點，本想讓他看到我今天的樣子，但我相信他在天上也一定注視著我。」

洋聯防禦率王莫伊尼洛獲得177張第一名選票，以983分拿下洋聯MVP殊榮，本季繳出12勝3敗、防禦率1.46的成績，同時也幫助軟銀隊完成2連霸，勇奪日本一，更摘下系列賽MVP。莫伊尼洛透過影片發表得獎感言，「不只我，其他選手也都有很好的表現，但在這其中能被選為MVP真的非常榮幸，我認為自己度過了很好的賽季，所以非常開心。」

莫伊尼洛生涯首度榮膺洋聯年度MVP。（取自日職官方X）莫伊尼洛生涯首度榮膺洋聯年度MVP。（取自日職官方X）

