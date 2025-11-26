自由電子報
體育 籃球 學生籃球

UBA》張聿嵐10失誤「另類大三元」 邱群琋22分率中信擊敗師大開胡

2025/11/26 18:29

中信學院邱群琋攻下全場最高22分，包含3記外線。（大專體總提供）中信學院邱群琋攻下全場最高22分，包含3記外線。（大專體總提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕中信學院今在114學度UBA大專籃球聯賽公開女一級預賽第一階段，靠「新一姐」邱群琋22分領軍，以86：67擊敗台灣師大，本季成功開胡。

中信上季找來前世新女籃主帥何正峰掌兵符，也網羅不少世新成員，首度登上一級舞台，以預賽第一名之姿挺進6強複賽，不過最終無緣4強，本季迎來不少前美和科大好手加入，力拚隊史首張4強門票。

中信昨出師不利以61：74不敵北市大學，今捲土重來，開賽與台師大有來有往，打完首節陷入22：26落後，不過次節打出24：13一波流，易籃後，繼續有效限制師大火力，兩節只讓對手合計拿下28分，順利收下首勝。

UBA生涯歷經清華大學、世新、中信學院三所學校的大四控衛邱群琋，今外線8投3中，繳出全場最高22分，4籃板、3助攻、4抄截，大二主控陳妤薰挹注17分、12籃板，前台灣科大前鋒呂佳諺本季成為中信碩一生，進帳11分、5抄截。

台灣師大吞下本季首敗，張聿嵐17分、15籃板，外帶5助攻、4抄截，但也出現10次失誤，古寶誼15分、4籃板、4助攻，魏詩芸替補上陣繳12分。

張聿嵐17分15籃板雙十表現。（大專體總提供）張聿嵐17分15籃板雙十表現。（大專體總提供）

