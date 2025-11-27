自由電子報
MLB》獲世仇紅襪榮譽獎項！戰勝癌症的洋基左手怪投寫史上首見紀錄

2025/11/27 06:52

希爾。（資料照）希爾。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕波士頓紅襪隊近日宣布，紐約洋基的牛棚左投希爾（Tim Hill）成為2025年康寧亞諾獎（Tony Conigliaro Award）得主，這也是1990年獎項設立至今，第一次有洋基球員獲獎。

康寧亞諾獎是由紅襪隊於1990年設立、每年頒發一次的獎項，前紅襪外野手康寧亞諾（Tony Conigliaro）在1967年因頭部觸身球迫使他提前於1971年退休，最終於1990年2月過世，享年45歲。此獎項用來表彰「在逆境中展現出Tony Conigliaro所代表的精神、決心與勇氣」的球員，共由13人委員會負責投票，成員包含紅襪高層、大聯盟主管、媒體代表與康寧亞諾家族代表，今年希爾已7張選票勝出，成為獎項設立以來第一位獲獎的洋基球員，跨越「基襪」的愛恨情仇。

35歲的希爾在2014年選秀會上被皇家選中之前，其父親於2007年、希爾高二那年因大腸癌過世。2015年2月，希爾在小聯盟春訓的體測後感到異常疲倦，進一步檢查發現他罹患遺傳性大腸癌，且有50%機率會傳給未來子女；大腸鏡檢查更發現希爾在25歲時罹患第三期大腸癌，當時他的五年存活率預估僅65-75%。

然而希爾拒絕向命運低頭，在接受長達8個月化療，期間還選修線上課程完成大學學位，體重更從100公斤驟降至68公斤後，2016年底被宣告癌症痊癒，之後重返球場，於2018年完成大聯盟初登板。如今希爾成為洋基今年出賽數最多的牛棚大將，繳出防禦率3.09的優異成績單，季後洋基也執行他下季300萬美元球隊選項，讓他續留條紋軍。

「我以非常謙遜的心情，也十分感激能成為今年康寧亞諾獎得主。」希爾表示，「Tony的故事象徵著決心與韌性，都是我一直很敬佩的特質。我學到的一件事情是，只要有一點激勵，加上決心，就能走得很遠。這座獎項提醒我，挫折不會定義你，我想感謝委員會與康寧亞諾家族頒發這份榮耀，我會將Tony的精神繼續傳承下去。」

