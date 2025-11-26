聽奧》東京閉幕教練安慶隆掌旗 我國代表團勇奪13面獎牌返國

東京聽奧閉幕典禮，我國由教練安慶隆代表掌旗進場。（運動部提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2025年東京第25屆達福林匹克運動會（簡稱聽奧）今日舉辦閉幕典禮，我國由曾於2001、2005及2009年分別拿下聽奧田徑十項全能金、銀、銅牌的教練安慶隆代表掌旗進場，台灣代表團本屆收獲1金6銀6銅，共計13面獎牌，雖未突破近屆佳績，仍排獎牌榜第23名、總獎牌數第14名。

閉幕典禮同時，我國代表團最後一批選手教練們，順利返抵桃園機場。運動部政務次長黃啟煌及適應運動司司長林佩君，分別於第2航廈及第1航廈迎接代表團，歡迎選手教練回家，並親自慰勉選手們卓越表現及後勤支援團隊的辛勤付出。運動部表示，本屆首度推展長期備戰模式，提供選手多元且完善的資源與服務，也將持續檢視本屆賽事表現與執行成果，作為未來精進備戰制度的重要參考。

我國代表團本屆於田徑、射擊、桌球、保齡球及羽球等展現優異實力，田徑方面，18歲新秀危宇澤男子十項全能以5985分勇奪銀牌，締造我國睽違16年再度該項奪牌紀錄；許樂女子100公尺跨欄以14秒40摘下銀牌，達成個人連兩屆奪牌。射擊混雙10公尺空氣手槍由許明睿、高雅茹搭檔奪得銀牌。

桌球方面，男子雙打由王顗翔／楊榮宗與盧仕杰／郭岳東兩組組合雙雙拿下銅牌，男子團體則延續六屆奪牌傳統再添一面銀牌；保齡球女子個人賽由陳怡妙、林雅琴收下兩面銅牌，女子團體更以預賽頭號種子之姿一路挺進決賽，最終以直落二擊敗南韓奪得本屆代表團首面金牌；混合團體賽取得銀牌、男子團體賽則獲得銅牌佳績。

羽球部分，全數隊員團結一致於混合團體賽中拿下銅牌，沈彥汝女子單打決賽力抗上屆金牌勁敵，最終勇奪銀牌，為個人生涯聽奧最佳表現。

