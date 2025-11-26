經典賽》葉元之「如何對付大谷翔平」突襲李洋！中職會長蔡其昌妙答

大谷翔平。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕世界棒球經典賽（WBC）將於2026年3月登場，今天運動部長李洋赴立法院教育及文化委員會備詢，被國民黨立委葉元之問及「如何對付大谷翔平」時一度略顯尷尬，對此中職會長蔡其昌也在社群媒體上巧妙回應。

今天李洋在接受聯訪時，立委葉元之不斷追問有關經典賽備戰相關問題，更用「那針對大谷翔平這樣的明星球員，可以給什麼技術指導？科研？」的犀利追問突襲李洋，在短暫的尷尬後，李洋隨即回應：「國訓中心有相關運動科技研發，但能否讓大谷翔平納入，還可能要商議。」

對於今天李洋在備詢時面對葉元之的提問，中職會長蔡其昌在Threads上發文表示：「有委員在質詢時問：『該如何對付大谷翔平？』這題問李洋部長或問我，不如問Theards上的鄉民，可能也會不錯的答案！」下方留言區還有網友Po出知名棒球網紅、號稱「國師」的台南Josh的照片，並打趣回覆：「問題解決！」

道奇日本巨星大谷翔平日前在個人社群媒體上宣布，將再度代表日本隊參加經典賽，而明年台灣將與日本、南韓、澳洲與捷克被分在C組，對於去年在世界棒球12強賽拿下冠軍的台灣隊來說，又將是一大挑戰。

