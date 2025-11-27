世界盃資格賽》台灣男籃居戰力榜第5 FIBA點名林書緯是焦點球員

林書緯。（資料照，記者王藝菘攝）

〔記者粘藐云／綜合報導〕2027世界盃籃球亞洲區資格賽今天開打，台灣隊明天晚間將在小組賽首戰對決日本，日前國際籃總（FIBA）列出戰力排名，台灣男籃高居第5，比日本、南韓排名還高；另外各組對戰分析一文當中也指出，日本和台灣一戰將是B組最關鍵戰役，同時他們也點名，首次參與國家隊的新北國王後衛林書緯是一大焦點。

世界盃資格賽第一輪小組賽主客場共6場賽事，將取各組前3名晉級第二輪，台灣隊和日本、南韓、中國同在B組，台灣隊在這階段小組賽先碰上日本。

請繼續往下閱讀...

FIBA官網撰文分析B組戰況，內文指出，這4支球隊在暑假期間剛經歷亞洲盃賽事，其中中國隊在金牌戰不敵澳洲拿下銀牌，成績最佳；台灣、南韓都闖進8強，而日本隊則在8強附加賽提前出局，但這4支隊伍當中又以台灣隊最渴望能晉級世界盃，台灣男籃前次參與世界盃已是1959年。

FIBA官網指出，這小組當中的焦點球員為新北國王後衛林書緯，內文形容，他是前幾年曾掀起「林來瘋」的林書豪的弟弟，同時稱讚林書緯過去幾年在台灣職籃聯賽都有出色表現，一直是台灣最出色的球員之一，若他能把自己的天賦帶到FIBA賽場上，可望為這支正在崛起的球隊變得更強。

至於在戰力排行部分，台灣男籃在亞洲盃獲得第5名，世界排名提高到第67名，但還是B組裡頭排名最低；即便如此，FIBA官網針對這次世界盃亞洲區資格賽戰力排行分析中仍給予台灣隊肯定，內文指出，即便這次賀丹、賀博兄弟沒有參賽，但陣中還有台灣隊長陳盈駿，他是幫助台灣隊在今年亞洲盃闖進8強的重要球員。

另外，官網也提到，林書緯的加入可望提升球隊戰力，同時他也一圓披上國家隊戰袍的夢想，「這無疑是夢想成真，對於他最近剛退休的哥哥林書豪而言，肯定也是如此。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法