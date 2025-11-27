自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》大聯盟高層預測147轟明星強打塔克合約！洋基、道奇最被看好

2025/11/27 06:53

塔克。（資料照）塔克。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕生涯147轟明星外野手塔克（Kyle Tucker）休季成為最大咖自由球員，《ESPN》記者羅傑斯（Jesse Rogers）採訪16名大聯盟高層，針對塔克將獲得的合約總值與長度，以及潛在下家做預測，其中多名高層看好洋基或道奇有望搶下塔克。

根據羅傑斯調查，16名大聯盟高層中有6人認為塔克能獲得至少4億美元大約，10人則認為低於4億；至於哪隊有望在爭奪戰勝出，6名高層認為洋基最有機會，另外道奇獲得4票，藍鳥3票，老虎、費城人與金鶯各1票。

塔克今年下半季遭遇傷病導致表現下滑，不過多數認為塔克無法領到4億美元合約的高層都表示，塔克最終仍有望簽下一張總值接近4億美元的合約，其中一名高層甚至認為，若塔克整季都保持健康，要領到5億美元以上的鉅約也根本不成問題。

一名高層預測，塔克將以10年3.5億美元加盟洋基；另一名高層則認為，塔克拿不到4億美元合約，價碼大約會落在3億中段，「但大家都知道，只要有一隊願意出價，我不會對他領破4億感到驚訝。我認為他會去洋基。」

還有高層預測，塔克會簽下一份像柏格曼（Alex Bregman）與紅襪那種短期、高年薪且包含跳脫條款的合約，目標是在2026或2027年打出怪物級表現，再度回到自由市場，而洋基最有可能給出這樣的合約。

除了洋基之外，二連霸的道奇也相當被看好成為塔克下家。一名高層認為，塔克會拿到超過4億美元、長度較長但年薪較低且搭配跳脫條款的合約，「我不想這樣說，但應該會是道奇。」另一位高層補充，道奇需要外野手，陣中幾名主力打者年紀也漸長，投手群方面已經蓄勢待發，現在需要補強的是打線。

另有一名高層表示，金鶯或老虎也可能給出超過4億美元合約；至於投給費城人那位高層則指出，只有在史瓦伯（Kyle Schwarber）離隊的前提下，費城人才有可能出手搶塔克。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中