MLB》大聯盟高層預測147轟明星強打塔克合約！洋基、道奇最被看好

〔體育中心／綜合報導〕生涯147轟明星外野手塔克（Kyle Tucker）休季成為最大咖自由球員，《ESPN》記者羅傑斯（Jesse Rogers）採訪16名大聯盟高層，針對塔克將獲得的合約總值與長度，以及潛在下家做預測，其中多名高層看好洋基或道奇有望搶下塔克。

根據羅傑斯調查，16名大聯盟高層中有6人認為塔克能獲得至少4億美元大約，10人則認為低於4億；至於哪隊有望在爭奪戰勝出，6名高層認為洋基最有機會，另外道奇獲得4票，藍鳥3票，老虎、費城人與金鶯各1票。

塔克今年下半季遭遇傷病導致表現下滑，不過多數認為塔克無法領到4億美元合約的高層都表示，塔克最終仍有望簽下一張總值接近4億美元的合約，其中一名高層甚至認為，若塔克整季都保持健康，要領到5億美元以上的鉅約也根本不成問題。

一名高層預測，塔克將以10年3.5億美元加盟洋基；另一名高層則認為，塔克拿不到4億美元合約，價碼大約會落在3億中段，「但大家都知道，只要有一隊願意出價，我不會對他領破4億感到驚訝。我認為他會去洋基。」

還有高層預測，塔克會簽下一份像柏格曼（Alex Bregman）與紅襪那種短期、高年薪且包含跳脫條款的合約，目標是在2026或2027年打出怪物級表現，再度回到自由市場，而洋基最有可能給出這樣的合約。

除了洋基之外，二連霸的道奇也相當被看好成為塔克下家。一名高層認為，塔克會拿到超過4億美元、長度較長但年薪較低且搭配跳脫條款的合約，「我不想這樣說，但應該會是道奇。」另一位高層補充，道奇需要外野手，陣中幾名主力打者年紀也漸長，投手群方面已經蓄勢待發，現在需要補強的是打線。

另有一名高層表示，金鶯或老虎也可能給出超過4億美元合約；至於投給費城人那位高層則指出，只有在史瓦伯（Kyle Schwarber）離隊的前提下，費城人才有可能出手搶塔克。

