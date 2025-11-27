桌球》18分鐘快斬南韓組合 郭冠宏/徐絃家闖進U19男雙4強

陳凱程（左）、鄭旻修聯手打敗義大利組合，挺進U15男雙4強。（取自WTT臉書）

〔記者許明禮／綜合報導〕「台南組合」郭冠宏/徐絃家今天凌晨在2025年世界青少年桌球錦標賽U19歲組男雙8強賽，只花了18分鐘就以直落三收拾南韓組合金佳溫/崔志煜，成為2022年的高承睿/馮翊新之後，第二組闖進U19男雙4強的台灣組合，下一場將與中國頭號種子溫瑞博/李和宸爭奪決賽門票。

兩年前在世青賽摘下U15男雙金牌的郭冠宏/徐絃家，首輪先以3:1擊退羅馬尼亞選手布尤爾和波蘭選手佛梅拉的跨國組合，8強對決實力強勁的金佳溫/崔志煜，郭徐配首局克服開局0:3的落後，在5平時打出一波6:0的猛烈攻勢，11:5給對手一記下馬威；次局郭徐配在8:4領先下突然遭遇亂流，連丟5分以8:9落後，關鍵時刻，小郭接發球擰拉、正手搶攻連續得手，連拿3分以11:9再下一城。第3局，台南組合在開局2:4落後時再度打出一波9:1的凌厲攻勢，11:5收下勝利。

U19女雙方面，合庫小將葉伊恬和國泰女將吳映萱的「跨球團組合」也逐漸打出默契，她們在8強賽遭遇印度的柯特查/達絲，首局在5:2領先下無謂失誤過多，一口氣連丟8分，雖然奮力化解4個局點，最後葉伊恬正手拉球出界，仍以9:11讓出。次局起，葉吳配重新調整節奏，以11:9、11:8連追2局，第4局更以9:0強勢開局，打得對手無力招架，最終11:4鎖定勝利，也是繼2021年的蔡豐恩/許伊宸之後，台灣組合再度闖進U19女雙4強，下一輪將對決中國組合縱歌曼/覃予萱。

昨天剛聯手奪下U15男團金牌的陳凱程/鄭旻修，在U15男雙8強賽再度碰上義大利的法索/崔維森，這回還是費了一番功夫，才以13:11、8:11、15:13、11:9險勝，4強賽將對上中國組合周冠宏/于海洋。

