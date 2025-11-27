MLB》天使76.6億無效投資！ 「薪水大盜」倫登將退休

天使原本期望倫登（8號）能與大谷翔平、楚奧特共築強大打線卻事與願違。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕天使明星三壘手倫登（Anthony Rendon）在簽下7年2.45億美元（約新台幣76.6億）後傷病不斷，今天《ESPN》岡薩雷茲（Alden Gonzalez）報導指出，天使預計將買斷他最後一年的合約，現年35歲的他預計也將會從球場上離開。

倫登在今年賽季都在想辦法從臀部手術中康復，消息指出他預計將會直接退休。明年球季倫登預計薪水為3800萬美元，但不確定天使跟他協商後要付給他多少錢，報導提到，通常這種狀況會比較複雜，但預計倫登的薪水將會有部分將採取延遲付款的方式給他，好讓球團擁有更大的財務彈性。

倫登在與國民奪冠後跟天使簽下7年長約，接著便傷痛不斷，在天使6年只出賽約四分之一的比賽，累積的勝利貢獻值（fWAR）僅3.7。由於不再有上訴可能，天使與倫登的合約將會成為大聯盟史上最惡名昭彰的「薪水小偷」合約之一。

倫登在2011年首輪中選，並很快成為聯盟最強的球員之一，在2016到2019年，只有9位野手的累積fWAR比他高，倫登在那4年的打擊三圍是.299/.384/.528，在國民最後一年他敲出34轟，攻擊指數1.010，還有126分打點位居聯盟之冠，並幫助隊史首度拿下世界大賽，在國聯MVP票選排名第三名。

然而，隨著鎂光燈投向他後，倫登曾公開表示自己對棒球的興趣有限，他時常表示打球並非他的首要任務，而是一份工作，他並不在乎榮譽與關注，這一度是他個性中令人討喜的部分，但隨著時間經過，這點反而成為他領高薪卻無法上場打球的主要批判。

倫登在天使表現最好的賽季是2020年的縮水賽季，當時他52場出賽敲出9轟，fWAR2.5，wRC+152，僅比2019年155低一點，但隨後的4年他只繳出.231/.329/.336的打擊三圍，在潛在的648場比賽只打205場，他的左腹股溝、左膝蓋、左腿筋、左脛骨、左腹斜肌、下背部、雙手腕和雙臀部的傷勢，都讓他進入了傷兵名單。

最後就是今年2月的臀部手術，天使在春訓開始前宣布倫登將要進行臀部手術並缺席整個賽季，倫登整季也都沒有隨隊，在休士頓的家附近進行復健，他上次為天使打的全壘打要追溯到2023年7月，他在天使期間從未單季出賽超過58場。

