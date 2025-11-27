自由電子報
MLB》電子好球帶明年上路！道奇明星鐵捕史密斯吐露不安

2025/11/27 08:40

史密斯。（資料照）史密斯。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟在9月正式宣布，明年賽季開始全面啟用電子好球帶系統（ABS）挑戰制度，不過衛冕軍道奇隊的明星捕手史密斯（Will Smith）對這項制度仍抱持著未知的不安。

史密斯近期在播客節目上時談到ABS系統的問題，他表示心情真的很複雜：「身為投手和打者，當然都希望所有的判決都是正確的。但是，我從以前就喜歡棒球的這一部分。裁判也會犯錯，知道這一點後去比賽會比較好。我喜歡這種充滿人情味的感覺。」

此外，史密斯也提到他的擔憂：「ABS引入大聯盟或許是件好事。但對於那些透過電視觀看比賽的孩子們、或是在少棒打球的孩子們來說，情況會如何呢？如果棒球變成一個只是單純往好球帶投球的運動，他們就無法看到我們是如何應對好的判決或壞的判決。因此，我更關心的是棒球這項競技整體會受到怎樣的影響。」

ABS挑戰規則是每隊有2次挑戰機會，只能由打者、捕手或投手來提出挑戰，而且必須在投球後立即提出，可透過輕拍帽子或頭盔的方式，向主審示意挑戰好球帶，禁止從休息區或其他場上球員協助；若進入延長賽球隊已經沒有挑戰機會，則每局開始時會自動增加一次挑戰。

只有打者、捕手和投手在不滿主審好球帶判決時，可以當場提出挑戰來推翻好壞球判決，挑戰結果會立即顯示在球場大螢幕。這項系統已經在小聯盟實驗數年，去年在世界大賽為道奇關門的畢爾勒（Walker Buehler）今年曾表示，受不了電子好球帶。

