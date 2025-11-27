自由電子報
NBA》坎寧安砍42分無緣寫隊史新猷 活塞13連勝遭綠衫軍中斷

2025/11/27 09:30

坎寧安砍下全場最高的42分。（美聯社）坎寧安砍下全場最高的42分。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕賽前豪取13連勝，距離突破隊史紀錄只差一勝，無奈儘管活塞一哥坎寧安（Cade Cunningham）砍下全場最高42分，仍以114：117不敵塞爾提克，無緣改寫新猷。

活塞曾在1989-1990與2003-04賽季兩度締造13連勝，前兩次他們都奪下該季冠軍，本季活塞再次拿下13連勝，不過今天作客綠衫軍主場踢到鐵板，布朗（Jaylen Brown）砍下33分10籃板，懷特（Derrick White）拿下27分，其中11分是在最後的4分半鐘拿到的，幫助綠衫軍笑到最後，也打碎活塞破紀錄的美夢。

坎寧安在最後4.4秒原本保有追平機會，但他3罰只進前2顆，後續被派理查德（Payton Pritchard）抓到防守籃板，他在被犯規後站上罰球線上2罰全進，最後活塞反撲球還被抄走，最終只能以3分飲恨。

活塞坎寧安42分全場最高，外帶8籃板5助攻，中鋒杜蘭（Jalen Duren）拿下12分16籃板，塞爾提克布朗拿下全隊最高33分10籃板5助攻2抄截2火鍋，懷特27分有6顆三分，外帶7籃板3助攻3抄截，派理查德16分5籃板。

布朗33分10籃板。（法新社）布朗33分10籃板。（法新社）

