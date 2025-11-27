MLB》道奇三連霸隱憂！ 新賽季終結者人選出現3大疑問

史考特新賽季是否能擔綱道奇終結者仍有待商榷。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕洛杉磯道奇隊自從2021賽季結束告別隊史守護神簡森（Kenley Jansen）後，終結者的角色成為名副其實的「旋轉門」，儘管道奇隊在第九局的不穩定狀態下仍舊成功奪下世界大賽二連霸，但在追逐罕見三連霸的目標上，解決終結者謎團仍是球隊休賽季的首要關鍵。

大聯盟記者哈里根（Thomas Harrigan）提到，道奇隊去年曾試圖透過補強解決終結者問題，他們以4年7200萬美元簽下當時市場最頂尖的終結者史考特（Tanner Scott），並帶回崔南（Blake Treinen）且加入葉茲（Kirby Yates）。

然而，這項補強宣告失敗，史考特在2025賽季砸鍋10次，防禦率高達4.74，其他兩位老將表現也不盡理想，現在首要問題在於道奇隊是否仍相信史考特能夠找回2024年全明星賽時的狀態，否則他們必須再次轉向自由市場尋找解答。

面對今年的自由球員市場，道奇隊必須決定是否要再次追逐市場上最頂級的人選，前大都會終結者狄亞茲（Edwin Diaz）在2025年贏得生涯第三座年度最佳後援投手獎後跳脫合約成為自由球員。這位31歲的投手很可能尋求一份與史考特均薪相似的大合約，但由於史考特的合約還剩下三年，道奇隊是否願意再投入大筆資金簽下狄亞茲，將是一大問號。

倘若道奇隊不想加入迪亞茲的爭奪戰，但又想減輕明年對史考特的依賴，他們將面臨另一個兩難，因為狄亞茲外的替代人選，威廉斯（Devin Williams）和海爾斯利（Ryan Helsley）都與史考特有類似情況：兩人在2025賽季的表現同樣令人失望。如果道奇隊不願意在史考特本身就充滿不確定性的情況下，還去冒險押寶於這些表現不穩定的前全明星投手，球隊尋找第九局答案的選項將會變得更加狹窄。

