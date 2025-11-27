NBA》北境王者降臨！ 英葛蘭準絕殺暴龍狂收9連勝

英葛蘭（3號）準絕殺幫助暴龍收下9連勝。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕11月只輸一場球的暴龍，今天主場面對傷兵累累的溜馬，不過兩隊打到最後一刻才分勝負，最終暴龍靠著明星前鋒英葛蘭（Brandon Ingram）0.6秒準絕殺，以97比95贏球，狂收一波9連勝。

暴龍、溜馬今天上演了一場低比分大戰，溜馬第二節一度取得11分領先，不過該節最後暴龍打出一波12比0攻勢，上半場結束反而取得領先。

第三節開始英葛蘭、「假Kobe」華特（Ja'Kobe Walter）聯手得分，一口氣將領先擴大到13分，但溜馬依舊咬住沒讓比賽被帶走，第四節最後1分14秒麥康諾（T.J. McConnell）投進追平2分，兩隊打成95比95平手。

最後11.4秒暴龍交給英葛蘭操刀最後一擊，他在西亞卡姆（Pascal Siakam）防守下切入急停跳投命中，僅留下0.6秒給溜馬，並且成功守下最後一擊帶走勝利。

此戰英葛蘭攻下全隊最高26分並抓下8籃板，巴恩斯（Scottie Barnes）24分10籃板，華特板凳出發貢獻13分。

溜馬方面，馬瑟倫（Bennedict Mathurin）15分為先發最高，麥康諾替補拿下全隊最高16分，並有7籃板6助攻。

BRANDON INGRAM BEATS THE BUZZER AND GIVES THE RAPTORS THEIR 9TH-STRAIGHT WIN! pic.twitter.com/O5eP5TWQSc — TSN （@TSN_Sports） November 27, 2025

