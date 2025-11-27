NBA》SGA狂轟40分！ 雷霆擊退灰狼收10連勝、開季18勝1敗

SGA狂轟40分。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕雷霆今天在主場面對灰狼恐怖外線火力來襲，不過在最終仍靠著更穩定的發揮，在一哥「SGA」吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）狂砍40分帶領下，以113：105收下近期10連勝，開季18勝1敗。

首節兩隊手感都不好，灰狼麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）8分最高，但其他人只拿9分，以17：24落後雷霆，次節雷霆在SGA單節狂砍13分帶領下，半場打完49：39領先灰狼雙位數。第三節灰狼愛德華茲（Anthony Edwards）手感甦醒，上半場僅得6分的他單節狂轟11分，助隊追近到71：78。

決勝節愛德華茲持續追分，在剩下7分8秒時三分入網逼平比數，不過此時雷霆靠的不是SGA，而是本季打出亮眼身手的米契爾（Ajay Mitchell），兩人互相飆分讓比數維持在一個球權內。關鍵時刻SGA靠著穩定的罰球與得分，再加上灰狼罰球落漆，最終雷霆就以8分差守住主場勝利。

SGA今天豪取全場最高40分外帶6籃板6助攻3抄截，米契爾板凳出發拿下第三高的13分，中鋒哈爾特斯坦（Isaiah Hartenstein）15分7籃板、霍姆格倫（Chet Holmgren）12分9籃板。灰狼愛德華茲31分8籃板5助攻是全隊得分最高。不過今天雖然灰狼外線37投17中，命中率高達46%，但罰球37罰22中，命中率僅59%。

