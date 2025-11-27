自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》SGA狂轟40分！ 雷霆擊退灰狼收10連勝、開季18勝1敗

2025/11/27 12:00

SGA狂轟40分。（路透）SGA狂轟40分。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕雷霆今天在主場面對灰狼恐怖外線火力來襲，不過在最終仍靠著更穩定的發揮，在一哥「SGA」吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）狂砍40分帶領下，以113：105收下近期10連勝，開季18勝1敗。

首節兩隊手感都不好，灰狼麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）8分最高，但其他人只拿9分，以17：24落後雷霆，次節雷霆在SGA單節狂砍13分帶領下，半場打完49：39領先灰狼雙位數。第三節灰狼愛德華茲（Anthony Edwards）手感甦醒，上半場僅得6分的他單節狂轟11分，助隊追近到71：78。

決勝節愛德華茲持續追分，在剩下7分8秒時三分入網逼平比數，不過此時雷霆靠的不是SGA，而是本季打出亮眼身手的米契爾（Ajay Mitchell），兩人互相飆分讓比數維持在一個球權內。關鍵時刻SGA靠著穩定的罰球與得分，再加上灰狼罰球落漆，最終雷霆就以8分差守住主場勝利。

SGA今天豪取全場最高40分外帶6籃板6助攻3抄截，米契爾板凳出發拿下第三高的13分，中鋒哈爾特斯坦（Isaiah Hartenstein）15分7籃板、霍姆格倫（Chet Holmgren）12分9籃板。灰狼愛德華茲31分8籃板5助攻是全隊得分最高。不過今天雖然灰狼外線37投17中，命中率高達46%，但罰球37罰22中，命中率僅59%。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中