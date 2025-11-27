自由電子報
NBA》公鹿不敵熱火斷他16連勝 火腿教練NBA盃不敗神話破滅

2025/11/27 13:02

漢姆在NBA盃的16連勝畫下句點。（資料照）漢姆在NBA盃的16連勝畫下句點。（資料照）

〔記者粘藐云／綜合報導〕公鹿今在NBA盃作客熱火，在「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）缺陣下陷入苦戰，最終以103：106落敗，陣中「火腿」陣中助教漢姆（Darvin Ham）在NBA盃的16連勝畫下句點。

公鹿今天和熱火一役戰況膠著，公鹿在終場前1分鐘追到3分落後，但最後關頭透納（Myles Turner）三分球出手未果，失去追平機會，以3分差吞敗。公鹿羅林斯（Ryan Rollins）今天繳出全隊最高26分、7籃板；熱火方面，「英雄哥」赫爾羅（Tyler Herro）拿下29分全場最高。

公鹿今天吞敗後，目前在NBA盃小組賽取得2勝1負，排在東部C組第3，而熱火則以3勝1負位居第1。

值得一提的是，公鹿助教漢姆在2022-23球季擔任湖人總教練期間，曾率隊以全勝之姿勇奪首屆NBA盃（當時為季中錦標賽）冠軍，他在離開湖人後加入公鹿，成為陣中助教。

上季公鹿也以7勝0負抱回NBA盃冠軍，從未在NBA盃輸過球，讓漢姆被球迷封為「最會打季中錦標賽的男人」，而這季公鹿在NBA盃前兩戰也獲勝，漢姆也締造16連勝的驚奇紀錄。只是今天公鹿敗給熱火後，漢姆的紀錄也中斷，但他生涯在NBA盃戰績為16勝1負，依舊是傲視全聯盟。

