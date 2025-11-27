黑豹旗》U15冠軍「珍貴左腕」 平鎮高中啟動保護機制

平鎮高中先發投手胡冠威。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕中信盃黑豹旗青棒賽今天進行8強賽，平鎮高中以10：0「扣倒」彰藝高中，只花5局提前結束比賽，平鎮連續13屆黑豹旗闖進4強，教頭吳柏宏說，「這個不簡單，黑豹旗一場定輸贏，主要是每一屆球員穩定表現，我們的球員起伏不會太大，這是我們的球風，才有辦法連續13屆晉級4強。」

平鎮高一先發左投胡冠威是今年U15亞洲青少棒賽冠軍國手，此役他先發3局讓對手9上9下無失分，飆出4K，伍誠均、范博超中繼各投1局也沒掉分，3人攜手完封對手。

請繼續往下閱讀...

吳柏宏指出，胡冠威有大將之風，目前才高一上半年，上場頻率教練團有在做控制，這屆黑豹旗除了第一場對社團球隊登板投球，再來就是這一場，這場比賽滿關鍵的，會派他先發的考量是不怯場，勇於面對打者，場面愈大愈敢投，只是胡冠威要控制自己的情緒，若能有效控管情緒，對他投球幫助會滿大的。

吳柏宏強調，胡冠威暑假都在比賽，在平鎮算是主力投手，不會讓他出賽和用球數過多，球數會隨著他的訓練增加。

胡冠威具阿美和布農族血統，他是中信兄弟捕手胡孟智的堂弟，身高176公分、體重92公斤，今年U15亞洲青少棒賽台灣隊奪冠，他是陣中主戰投手，賽事期間飆速147公里技驚四座，暑假他從新明國中畢業升上平鎮高中延續棒球路。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法