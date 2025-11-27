黑豹旗》U15冠軍國手有夠會打 曾乙喆打擊「有大谷的影子」

平鎮高中曾乙喆敲出一壘安打，帶有一分打點。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕平鎮高中今天以10：0擊敗彰藝高中，提前5局結束比賽，晉級黑豹旗青棒賽4強，平鎮8棒DH曾乙喆是今年U15亞洲青少棒賽冠軍國手，他敲出2支安打，打下勝利打點，表現不俗。

平鎮教頭吳柏宏指出，之前曾乙喆對秀峰中學和穀保家商都敲出關鍵安打，這場第1分也是他打的，心態真的很棒，在場上很冷靜，看到喜歡的球就大膽出棒，比較少揮擊不喜歡的球。

曾乙喆是練習狂，吳柏宏透露，曾乙喆和劉桓宇都是高一球員，球隊睡覺和訓練之外，連休息的時候兩人都在訓練，無時無刻看到兩人在球場訓練，球隊還有些幾名高一球員沒有報名，他們能力都不錯，這就是競爭，球隊有那麼多好手，有競爭球隊才會愈來愈好。

吳柏宏說，曾乙喆守外野和擔任投手，國中投得比較多一點，所以目前還沒做投球訓練，未來還是會讓他投打二刀流，現在看起來是打擊比投球還穩定，這次打黑豹旗曾乙喆增加滿多經驗值得，畢竟比賽一場定輸贏，關鍵時刻有辦法擊出關鍵安打，這就是超乎小高一的心態。

曾乙喆表示，投球最快球速140公里左右，只是最近手有點不舒服，教練叫他先休息，以打擊為主，自己也比較喜歡打擊，打擊具高失敗率，但擊出安打就很有成就感，未來會比較偏向當打者，最溪賞的球員是大谷翔平，打擊姿勢也有模仿大谷。

回顧這屆黑豹旗賽事，曾乙喆說，一開始原本沒有在先發名單，既然教練團相信他，就要盡量回報他們，給自己多一點信心，才不會在打擊區怯場。

