NBA》柯瑞末節傷退！謝波德轟31分生涯新高率火箭逆轉勇士

謝波德攻下生涯新高31分，率火箭逆轉勇士。（路透）

〔記者粘藐云／綜合報導〕勇士今天在主場迎戰火箭，當家一哥柯瑞（Stephen Curry）在末節尾聲疑似受傷提前回到休息室，火箭克服最多14分落後，下半場上演逆轉秀，謝波德（Reed Sheppard）攻下生涯新高31分，率隊以104：100收下逆轉勝。

火箭今天作客勇士，但杜蘭特（Kevin Durant）因為家務事休兵，無緣對決老東家；勇士方面，庫明加（Jonathan Kuminga）、老將哈佛德（Al Horford）也都因傷缺陣。

請繼續往下閱讀...

勇士今天開局三分球連發，打出11：3攻勢，展現不錯狀態，但火箭今天外線也都能把握，持續緊追，上半場打完勇士暫時以59：47領先。巴特勒（Jimmy Butler III）半場拿下全隊最高13分，柯瑞8分，火箭方面謝波德15分全場最高。

火箭在第3節尾聲展開逆襲，史密斯（Jabari Smith Jr.）連續在罰球線上得分，加上謝波德連拿4分助隊追平，勇士則靠著波斯特（Quinten Post）關鍵得分，助隊在3節打完仍保有2分領先。

火箭末節開賽一舉超前，但勇士很快回敬一波7：0攻勢趕上，雙方展開拉鋸，終場前47秒，火箭取得99：95領先，隨後他們再靠著罰球擴大領先。不過，勇士當家一哥柯瑞似乎在一次攻防中受傷，腳踝也有扭傷情況，他提早被換下場並回到休息室治療；原以為勇士大勢已去，但在終場前6.6秒穆迪（Moses Moody）投進三分球，助隊追到2分落後，並採取犯規戰術，火箭謝波德兩罰俱中，形成104：100領先，助隊帶走勝利。

火箭謝波德31分、9籃板都締造生涯新高，勇士方面，巴特勒繳出21分全隊最高，柯瑞攻下14分、5助攻。

柯瑞。（路透）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法