NBA》柯瑞傷勢疑為大腿挫傷 柯爾鬆口氣：總比腳踝或膝蓋好

2025/11/27 15:24

柯瑞。（法新社）柯瑞。（法新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕勇士一哥柯瑞（Stephen Curry ）今天在和火箭一戰中受傷，末節提早回到休息室治療，他的傷勢稍早出爐，應為右大腿股四頭肌挫傷，這也令主帥柯爾（Steve Kerr）鬆一口氣，他認為，這樣的傷勢至少比傷到腳踝或是膝蓋好。

37歲的柯瑞今年開季狀況並不差，有兩場比賽飆破40分，但期間一度因為生病缺陣。今天和火箭一戰，他在防守時和對手相撞倒地，比賽期間腳踝也一度看起來有不適的情況，他在比賽尾聲提早離場，先回到休息室治療，而他在這一戰共拿下14分、5助攻。

稍早勇士球團指出，經過初步診斷，柯瑞的傷勢應為右大腿股四頭肌挫傷，但詳細狀況還得再透過核磁共振做進一步檢查，接下來的出賽狀況也得重新評估。

勇士今天浪費14分領先遭火箭逆轉，柯爾賽後表示，「戰績反應了球隊真實的實力，而現階段10勝10負，代表我們就是一隻普通球隊。」但他仍對子弟兵抱有信心，他認為球隊有機會達到更高水準。

至於柯瑞傷勢，柯爾說：「其實我鬆一口氣，當我得知是大腿股四頭肌傷勢，這總比腳踝或膝蓋好，所以希望他可以盡早康復，我相信沒事的。」

