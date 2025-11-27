自由電子報
體育 競技運動

田徑》台灣之光！ 竹市成德高中危宇澤獲東京聽障奧運十項全能亞軍

2025/11/27 15:27

新竹市成德高中聽障生危宇澤（中）獲東京聽障奧運十項全能銀牌，學校和師長都與有榮焉。（學校提供）新竹市成德高中聽障生危宇澤（中）獲東京聽障奧運十項全能銀牌，學校和師長都與有榮焉。（學校提供）

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市成德高中普通班高三學生危宇澤，是天生中度聽障生，但熱愛運動的他，國二就參與田徑隊晨操及訓練，每天晨起與傍晚的規律練習，讓他體能保持最佳狀態，除展現運動長才，危宇澤對繪畫及課業也不馬虎，去年代表台灣參加巴西聖保羅的世界聽障中學運動會，勇奪跳遠金牌、100公尺銀牌。今年7月在台北市的世界聽障青年田徑錦標賽也獲1金1銀佳績，11月參加東京聽障奧運，首次代表台灣參加公開組十項全能勇奪銀牌，除是台灣之光，更是新竹之光、成德之光。

學校校長沈永昆說，危宇澤2020年曾獲教育部奮發向上獎（國小組），2021年獲總統教育獎（國中組），2024年、2025年又再度獲教育部奮發向上獎（高中組），樂觀積極向上的危宇澤，從不以聽障為礙，總是以開朗心態充實自己，是同學的學習典範，而他也不以此自滿，不管是運動或是繪畫及普通班課業都全力以赴，獲總統獎及運動獎項實至名歸。去年1月代表台灣參加巴西聖保羅世界聽障中學運動會，就獲跳遠金牌、100 公尺銀牌。今年7月在台北市舉辦的世界聽障青年田徑錦標賽也獲1金1銀佳績。今年11月東京聽障奧運，更代表台灣首次參加公開組十項全能勇奪銀牌，成績斐然。

危宇澤認為，在田徑場上，雖戴著助聽器、起跑反應比一般生慢，但憑藉後段加速，還是有機會領先進入終點線的，而在運動過程中，他須更用「心」聽、用「心」學。且大部分人都未發現他是聽障生，拜科技所賜及早療奏效，讓他能帶著助聽器，與外界溝通，也因爸媽及時發現、後續的堅持、早療介入及愛的支持，讓他能勇敢朝目標奔跑前進。

新竹市成德高中聽障生危宇澤獲東京聽障奧運十項全能銀牌，為國爭光。（學校提供）新竹市成德高中聽障生危宇澤獲東京聽障奧運十項全能銀牌，為國爭光。（學校提供）

新竹市成德高中聽障生危宇澤獲東京聽障奧運十項全能銀牌，為國爭光，教練陳穎祈（右）肯定其努力的精神與態度。（學校提供）新竹市成德高中聽障生危宇澤獲東京聽障奧運十項全能銀牌，為國爭光，教練陳穎祈（右）肯定其努力的精神與態度。（學校提供）

新竹市成德高中聽障生危宇澤獲東京聽障奧運十項全能銀牌，為國爭光。（學校提供）新竹市成德高中聽障生危宇澤獲東京聽障奧運十項全能銀牌，為國爭光。（學校提供）

新竹市成德高中聽障生危宇澤（中）獲東京聽障奧運十項全能銀牌，學校和師長都與有榮焉，校長沈永昆（左一）更肯定其是學生學習典範。（學校提供）新竹市成德高中聽障生危宇澤（中）獲東京聽障奧運十項全能銀牌，學校和師長都與有榮焉，校長沈永昆（左一）更肯定其是學生學習典範。（學校提供）

新竹市成德高中聽障生危宇澤獲東京聽障奧運十項全能銀牌，學校和師長都與有榮焉。（學校提供）新竹市成德高中聽障生危宇澤獲東京聽障奧運十項全能銀牌，學校和師長都與有榮焉。（學校提供）

