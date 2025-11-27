自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 其它

2027全國運動會在屏東 議員促體發中心升格為「體育發展處」

2025/11/27 15:55

針對設體育發展處，屏東縣長周春米表示，相對行政院運動部成立，地方確實是也有這樣的一個必要。（記者羅欣貞翻攝）針對設體育發展處，屏東縣長周春米表示，相對行政院運動部成立，地方確實是也有這樣的一個必要。（記者羅欣貞翻攝）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕內政部6月修正發布「地方行政機關組織準則」，一般縣市政府可增設兩個局處，屏縣10年內舉辦全中運、全民運、全國運，其中全國運後年登場，但目前主管體育事務的屏縣體育發展中心設於教育處之下，僅有14人編制，業務負擔大，縣議員今（27）日於總質詢時，建請縣府將體發中心升格為體育發展處。縣長周春米表示，這是很正確的方向，縣府會在盤點、整備好後做出明確決定。

民進黨屏東縣議員方一祥指出，行政院今年9月9日把體育署升為運動部。屏縣體發中心編制只有14位，1年舉辦那麼多大型體育活動，之前還有全中運、全民運，都要請校長來協助，難免有怨言，屏東縣要發展體育，勢必要像關心長照一樣，屏縣是全國第一個設長照處的縣市，希望也會是非六都第一個成立體育處的縣市。建請縣府把體育升為一級單位，編制和經費多一點，不要再用14人去辦全國賽事，希望在明年就升格，因應2027年承辦全國運動會。

屏東縣長周春米回應，體育和運動是每個城市非常重要的條件，相對行政院運動部成立，地方確實是也有這樣的必要，之前是礙於屏縣府整個局處的編制都滿，今年突破了，可再增2個局處，後續會針對整個屏東的需求、業務上合理的考量和分配，來非常慎重的思考。

周春米表示，現在體發中心在教育處之下，承載全縣所有操場改善或重建，加上有許多很重要的運動場域興建中，包括國際棒球場、羽球、網球、春訓基地，為帶動運動風氣也常常在辦活動，全國的賽事也很喜歡來屏東辦，所以人力、業務真的是負擔過重，後續這是一個很正確的方向，容縣府整個盤點、整備好後做出明確的決定。

方一祥也建議，希望興建中、有1萬5千席座位的屏東國際棒球場，能在後年全國運舉辦前，如質如期完工，並在此舉辦全國運開幕典禮，讓全國都看到25億元興建的棒球場有多麼好。周春米則回應，全國運籌備小組已經成立，這個應該會列入重要考量。

屏東縣議員方一祥建議將體發中心升格為體發處，並於國際棒球場舉辦全國運開幕典禮。（取自屏東縣議會官網）屏東縣議員方一祥建議將體發中心升格為體發處，並於國際棒球場舉辦全國運開幕典禮。（取自屏東縣議會官網）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中