2027全國運動會在屏東 議員促體發中心升格為「體育發展處」

針對設體育發展處，屏東縣長周春米表示，相對行政院運動部成立，地方確實是也有這樣的一個必要。（記者羅欣貞翻攝）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕內政部6月修正發布「地方行政機關組織準則」，一般縣市政府可增設兩個局處，屏縣10年內舉辦全中運、全民運、全國運，其中全國運後年登場，但目前主管體育事務的屏縣體育發展中心設於教育處之下，僅有14人編制，業務負擔大，縣議員今（27）日於總質詢時，建請縣府將體發中心升格為體育發展處。縣長周春米表示，這是很正確的方向，縣府會在盤點、整備好後做出明確決定。

民進黨屏東縣議員方一祥指出，行政院今年9月9日把體育署升為運動部。屏縣體發中心編制只有14位，1年舉辦那麼多大型體育活動，之前還有全中運、全民運，都要請校長來協助，難免有怨言，屏東縣要發展體育，勢必要像關心長照一樣，屏縣是全國第一個設長照處的縣市，希望也會是非六都第一個成立體育處的縣市。建請縣府把體育升為一級單位，編制和經費多一點，不要再用14人去辦全國賽事，希望在明年就升格，因應2027年承辦全國運動會。

屏東縣長周春米回應，體育和運動是每個城市非常重要的條件，相對行政院運動部成立，地方確實是也有這樣的必要，之前是礙於屏縣府整個局處的編制都滿，今年突破了，可再增2個局處，後續會針對整個屏東的需求、業務上合理的考量和分配，來非常慎重的思考。

周春米表示，現在體發中心在教育處之下，承載全縣所有操場改善或重建，加上有許多很重要的運動場域興建中，包括國際棒球場、羽球、網球、春訓基地，為帶動運動風氣也常常在辦活動，全國的賽事也很喜歡來屏東辦，所以人力、業務真的是負擔過重，後續這是一個很正確的方向，容縣府整個盤點、整備好後做出明確的決定。

方一祥也建議，希望興建中、有1萬5千席座位的屏東國際棒球場，能在後年全國運舉辦前，如質如期完工，並在此舉辦全國運開幕典禮，讓全國都看到25億元興建的棒球場有多麼好。周春米則回應，全國運籌備小組已經成立，這個應該會列入重要考量。

屏東縣議員方一祥建議將體發中心升格為體發處，並於國際棒球場舉辦全國運開幕典禮。（取自屏東縣議會官網）

