自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 TPBL

TPBL》海神公益活動關懷長輩 超強奶奶用英文和艾德開心互動

2025/11/27 15:40

海神球員投入公益活動。（高雄海神提供）海神球員投入公益活動。（高雄海神提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕高雄全家海神職業籃球隊寒冬送暖，26日胡瓏貿、邱子軒與艾德出任務，參與弘道老人福利基金會「弱勢長輩關懷服務」圓夢計劃，用行動傳遞溫暖與關懷。不僅有高齡的獨居88歲吳奶奶坐輪椅前來，還有抗癌鬥士曾在港務局工作的74歲阿月奶奶，共5位長輩在球員的陪伴下走出戶外，漫步於大港橋享受美景，並手作藍晒顯影留下紀念。

弘道基金會指出，許多弱勢長輩因健康、經濟或心理因素，獨自踏出家門變成一件不容易的事情。然而，他們的沉默不代表不渴望，而是「不敢期待」。

「感謝高雄全家海神隊長期以來對社會公益的關注與付出，響應『寒冬助老 刻不容緩-弱勢長輩關懷服務』，用行動讓『不敢出門』變成『期待出門』，成為溫暖長輩心靈的溫柔力量。」弘道基金會表示，相信透過海神隊的陪伴與互動，不僅讓長輩安心走出家門，也將帶給長輩們感受到「有人在乎我」的心理支持。

其中一位65歲爺爺因幼年經歷重病，導致肢體與聽力永久性受損，陪伴的胡瓏貿不時用手寫板筆談溝通，「雖然字沒有很美，但阿公給我很大的耐心。很開心能貢獻己力，陪伴長輩去看海，他說看海心情會變好，很常去旗津看海，恰好跟我一樣。」

與艾德同組的長輩是文藻畢業，與艾德能用英文溝通，兩人也有許多生活上的交流。艾德表示很高興能參與其中，帶給長輩愉快午後，為這趟看海之旅留下難忘回憶。

愛的陪伴不缺席，邀請您一同加入守護長輩溫暖的時刻 ，郵局劃撥- 戶名：弘道老人福利基金會 帳號：22754369，愛心專線：07-5563225轉209

海神球員投入公益活動。（高雄海神提供）海神球員投入公益活動。（高雄海神提供）

海神洋將艾德陪伴長者。（高雄海神提供）海神洋將艾德陪伴長者。（高雄海神提供）

胡瓏貿。（高雄海神提供）胡瓏貿。（高雄海神提供）

胡瓏貿。（高雄海神提供）胡瓏貿。（高雄海神提供）

艾德。（高雄海神提供）艾德。（高雄海神提供）

邱子軒。（高雄海神提供）邱子軒。（高雄海神提供）

邱子軒。（高雄海神提供）邱子軒。（高雄海神提供）

胡瓏貿。（高雄海神提供）胡瓏貿。（高雄海神提供）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中