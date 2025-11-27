MLB》連兩季50轟包辦道奇隊史前二 大谷翔平締造罕見偉業

大谷翔平。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平去年締造了大聯盟史上首見的「54轟、59盜」，今年以55轟刷新生涯單季新高紀錄，跑回146分傲視全聯盟，加入道奇前2年都奪下MVP，4度以全票獲此殊榮、連續3年奪獎。大谷翔平高居隊史單季全壘打前2名，寫下大聯盟罕見偉業。

《日本雅虎》專欄作家宇根夏樹撰文指出，大谷翔平在過去兩個賽季的全壘打數都超過50支，在他之前，道奇隊史沒有出現過單季50轟的球員，隊史紀錄為2001年格林（Shawn Green）的49轟。宇根夏樹整理出，各隊現今單季全壘打前兩名的都是同一人的共有8隊，「道奇大谷」就是其中之一，今年的55轟刷新了自己去年所寫下的54轟隊史最多轟紀錄。

除了大谷翔平之外，紅雀名將馬怪爾（Mark McGwire）在1998-1999年分別敲出70轟和65轟，高居隊史前兩名，索沙（Sammy Sosa）則是包辦小熊單季全壘打排行榜前3，1998年的66轟和2001年的64轟，雙雙高居隊史前2名，「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）在效力遊騎兵時期曾在2002年擊出57轟，高居隊史單季最多紀錄，第2名是他在2001年的52轟。

其他單季全壘打佔據隊史前兩名的還有，大都會現役重砲阿隆索（Pete Alonso）2019年的53轟、2023年的46轟，老虎隊「小王子」費爾德（Prince Fielder）2007年的50轟和2009年的46轟，以及雙城傳奇球星基勒布魯（Harmon Killebrew）的1964年和1969年的49轟。

值得一提的是，在水手捕手砲羅里（Cal Raleigh）敲出60轟之前，水手隊史前5名單季全壘打全都由小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.）霸榜，小葛瑞菲單季最多轟為56轟，在1997至1998年連續兩年都達成。

