HBL》南山一哥黃瀚陞被艾夫伯「玩瘋了」 因傷不能打心情很複雜

南山黃瀚陞（左）。

〔記者吳孟儒／台北報導〕114學年度HBL高中籃球甲級聯賽男子組16強預賽週六點燃戰火，看著隊友準備上陣，南山高中一哥黃瀚陞因傷只能坐壁上觀，他坦言內心不是很好受，但他樂觀表示，或許這也不是壞事，且現在也有曾效力過多隊職籃的洋將艾夫伯和他一起練習，讓他清楚自己有很大的進步空間。

黃瀚陞在菜鳥球季就包辦新人王、年度MVP殊榮，被視為南山高中重返榮耀的關鍵人物，未料今夏愨遭遇右膝前十字韌帶斷裂的重大傷勢，動刀治療迄今3個月，確定8強複賽前都不會上陣。

看著隊友都準備在預賽大展身手，黃瀚陞現在只能勤於復健，他坦言心情確實很複雜也很沉重，畢竟過去2年的同一時間，都是要上場拚輸贏，現在只能在旁組做中量訓練，但也只能正面看待，「教練、家人都不斷給鼓勵，告訴我人生還很長，即使HBL是我很熱愛且珍惜的舞台，但想出國挑戰勢必得把傷養好，現在可以利用時間把上半身練壯，也有更多時間唸英文。」

在傷勢復原階段，黃瀚陞也感謝運動品牌幫忙，安排艾夫伯與他訓練，「目前是一週一次，已經有2次訓練的經驗，也感受到自己能力不足，兩次都投不贏，簡直把我玩瘋了，讓我知道不要滿足高中戰場，而他也是告訴我受傷不要太急著回歸。」

黃瀚陞初步評估傷勢需要9個月能回歸，他自評現在大概恢復6成狀態，自己也會希望隊友們能一路拚到3月的4強賽，或許有機會回歸，「但那時才術後7個月，教練團也給我很大的空間，讓我自己選擇，而我也會考慮清楚，畢竟過去我證明過自己，舞台可以留給其他人，讓他們去發揮。」

HBL16強複賽週六登場，分組前3能晉級12強，南山與能仁家商、北市成功高中、開南高中分在B組。

