黑豹旗》4強對決「大魔王」平鎮 高苑教頭喊話「沒什麼好怕的啦！」

〔記者羅志朋／新北報導〕今天中信盃黑豹旗青棒賽進行8強賽，早場平鎮高中以10：0「扣倒」彰藝高中，只花5局提前結束比賽，連續13屆闖進4強，午場高苑工商靠當家游擊手許書誠在3局下敲出2分打點安打，最終就以2：1氣走鶯歌工商，相隔6年再度挺進4強。

黑豹旗4強賽後天早上10點由高苑強碰平鎮，地點在新莊棒球場，平鎮是國內青棒霸主，過去12屆黑豹旗豪取7冠，高苑僅拿1冠，穀保家商包辦4冠，即使如此，高苑教頭林樺慶沒在怕的，「我覺得沒什麼好怕的啦，球是圓的，誰贏誰輸還不知道，打了才知道，明天休兵調整日會再提醒選手。」

球隊久違晉級黑豹旗4強，林樺慶表示，很替選手開心，這是他們夢寐以求的比賽，黑豹旗是大賽，一路打到這邊真的不容易，今天選手表現還不錯。

高苑3棒游擊手許書誠敲出勝利打點安打，4棒捕手黃柏凱關鍵的兩次盜壘阻殺，兩人攜手成為球隊闖進4強的致勝功臣，其中許書誠是金門人，黃柏凱則來自苗栗，都是所謂的「棒球沙漠」。

林樺慶說，黃柏凱很認真，平常都會「偷練」，他在頭屋青少棒並不是很頂尖的選手，來到高苑有舞台給他發揮，自己也有把握住，一步一步練上來的，其實球隊有很多選手在青少棒時期都非頂尖，你看許書誠就知道，過去在金門都是參加社團球隊，也是來到高苑才練起來的。

