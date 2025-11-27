自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 學生籃球

HBL》劉廷寬當松山隊長有時很挫折 跟「小黑」林現惟求建議

2025/11/27 17:13

松山高中隊長劉廷寬（右）。（記者廖振輝攝）松山高中隊長劉廷寬（右）。（記者廖振輝攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕本季尋求衛冕的松山高中，劉廷寬正是力抗HBL列強的關鍵人物，而他也被賦予隊長重任，他苦笑表示，真的很不習慣，有時也很挫折，會跟「小黑」林現惟尋求意見。

松山上季在相隔7季奪得HBL甲級男子組冠軍，而今年少了主力劉程恩、查傑，高三前鋒劉廷寬被視為球隊問鼎衛冕的要角，而他除了要扛下攻堅重任，梳理團隊進攻節奏，還要學著「多講話」帶領隊友。

劉廷寬今天出席HBL記者會時表示，這是他生涯頭一次擔任隊長，感覺跟過往很不一樣，「我不太會把自己的想法跟其他人講，而是覺得做好該做的，用表現帶領大家。」

劉廷寬坦言當隊長還當得不是很習慣，現在還在適應階段，尤其看到有不好的地方不知該怎麼跟隊友說，還笑說要經歷教練的「酸言酸語」，讓他有時有點挫折，但他沒有絲毫逃避的意思，而是希望球隊可以更好。

為了當好隊長，劉廷寬也跟林現惟討教，他說：「他要我放開自我，不要有包袱，把想法跟全隊講就對了，不要有隔閡，就是享受練習、享受比賽。」他表示，內心也有旅美夢，但現階段就是專注HBL戰場，「做好現階段的事，才能去想以後的事。」

松山教練葉韋喬表示，本季讓高三的劉廷寬和潘彥銘擔任雙隊長，畢竟他們是經驗最好的球員，「如果想走得更遠，他們就要跳出來，因為我們就是以團隊為主。」而他也笑說，面對衛冕肯定會有壓力，「但還是把壓力放在自己球隊身上，維持競爭力跟強度才是最重要的事。」

HBL16強預賽將在週六於高雄中學開戰，分組前3可以晉級12強，松山與東山高中、高苑工商、宜蘭高中分在A組。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中