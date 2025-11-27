HBL》劉廷寬當松山隊長有時很挫折 跟「小黑」林現惟求建議

松山高中隊長劉廷寬（右）。（記者廖振輝攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕本季尋求衛冕的松山高中，劉廷寬正是力抗HBL列強的關鍵人物，而他也被賦予隊長重任，他苦笑表示，真的很不習慣，有時也很挫折，會跟「小黑」林現惟尋求意見。

松山上季在相隔7季奪得HBL甲級男子組冠軍，而今年少了主力劉程恩、查傑，高三前鋒劉廷寬被視為球隊問鼎衛冕的要角，而他除了要扛下攻堅重任，梳理團隊進攻節奏，還要學著「多講話」帶領隊友。

劉廷寬今天出席HBL記者會時表示，這是他生涯頭一次擔任隊長，感覺跟過往很不一樣，「我不太會把自己的想法跟其他人講，而是覺得做好該做的，用表現帶領大家。」

劉廷寬坦言當隊長還當得不是很習慣，現在還在適應階段，尤其看到有不好的地方不知該怎麼跟隊友說，還笑說要經歷教練的「酸言酸語」，讓他有時有點挫折，但他沒有絲毫逃避的意思，而是希望球隊可以更好。

為了當好隊長，劉廷寬也跟林現惟討教，他說：「他要我放開自我，不要有包袱，把想法跟全隊講就對了，不要有隔閡，就是享受練習、享受比賽。」他表示，內心也有旅美夢，但現階段就是專注HBL戰場，「做好現階段的事，才能去想以後的事。」

松山教練葉韋喬表示，本季讓高三的劉廷寬和潘彥銘擔任雙隊長，畢竟他們是經驗最好的球員，「如果想走得更遠，他們就要跳出來，因為我們就是以團隊為主。」而他也笑說，面對衛冕肯定會有壓力，「但還是把壓力放在自己球隊身上，維持競爭力跟強度才是最重要的事。」

HBL16強預賽將在週六於高雄中學開戰，分組前3可以晉級12強，松山與東山高中、高苑工商、宜蘭高中分在A組。

