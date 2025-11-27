嘉縣民和國中棒球員車禍受傷 中職球員探視鼓勵

中職球員梁家榮（中）、嘉義市議員郭定緯（左1）、嘉義如康物理治療所院長林曜男（後1）、物理治療師楊莉芸（右1）關心受傷的球員。（郭定緯提供）

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣民和國中棒球隊今年8月前往高雄訓練，返途時在國道發生車禍，多名隊員受傷，目前仍在治療復建，中華職棒球員梁家榮與曾是少棒選手的嘉義市議員郭定緯今天到嘉義如康物理治療所探視球員，送上簽名球，給予打氣及鼓勵，在孩子最需要支持的時刻，送上關懷的力量。

梁家榮今天從台北南下與郭定緯探視因車禍受傷的民和國中棒球隊員，了解復健進度，並透過自身經驗及陪伴，鼓勵孩子在復健過程中堅持不懈；梁家榮說，自己去年梁家榮曾因傷開刀，經歷低潮期，但靠著自己努力和團隊支持，慢慢走出困境。

「受傷不是終點，而是變強的過程。我也曾跌倒過，但站起來的那天，你會比今天更強」，為鼓勵孩子們，梁家榮送上簽名球，給予孩子支持與信心。

受傷球員詢問「如果不打棒球還能做什麼？」，郭定緯說，自己曾是少棒隊選手，受傷後努力求學，成為民意代表，也持續關心棒球運動，目前是嘉義市棒球委員會副主委，「愛棒球的心沒有改變，無論是否在球場上，我都希望能支持下一代球員追逐夢想」。

受傷球員目前在嘉義如康物理治療所接受治療約2個月，院長林曜男及團隊免費提供受傷球員與教練物理治療服務，傷者身心狀況逐步改善，已有部分球員能重新參與訓練。林曜男說，他長期協助運動員復健，受傷對運動員不只是身體傷害，更會影響心理與生涯，希望透過免費專業治療，讓孩子在復健過程中感受到社會關愛。

民和國中李姓老師說，部分球員家庭經濟較困難，家長工作繁忙，難以經常陪孩子接受物理治療，這段時間由他帶孩子下山進行復健，感謝如康物理治療所團隊，「是孩子生命中的貴人」。

郭定緯表示，這次撮合物理治療團隊，讓球員在復健過程得到幫助，看到目前恢復進度順利，感謝社會善心，期盼球員能早日康復，再次踏上球場揮灑熱血，也盼關懷與善意成為孩子們人生道路上的力量。

