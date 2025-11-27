NBA》勇士防守壞習慣又出現！巴特勒嘆只會打順風球 格林：每個人都爛透了

柯瑞。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕勇士今天在主場賠了夫人又折兵，以100：104遭火箭逆轉，更傷了當家一哥柯瑞（Stephen Curry）。陣中主力球星「士官長」J.巴特勒（Jimmy Butler）賽後受訪坦言，少了柯瑞對球隊影響巨大，並痛球隊只會打順風球，沒有防守。

勇士近5場苦吞4敗，今天對戰火箭，對手團隊投籃命中率只有39％，但卻搶了53顆籃板球，包括25顆進攻籃板。J.巴特勒近日受訪多次強調自家球隊防守不佳，今天則是說道：「我們都不卡位，不按照球探報告上說的去防守，我們讓任何人為所欲為，在空檔投籃、切進禁區、站上罰球線，這真的很可悲。」

J.巴特勒認為球隊只會打順風球，只要投進球就會很High、很興奮、互相鼓勵，但一旦手感不好，比賽落後的時候，他們就會很沮喪、唉聲嘆氣、不卡位、不回防、亂犯規，所有壞習慣都跑出來了。

柯瑞賽後傷勢診斷為右大腿股四頭肌挫傷，詳細狀況還得再透過核磁共振做進一步檢查，接下來的出賽狀況也得重新評估。J.巴特勒無奈表示，如果沒有柯瑞，球隊要贏球幾乎得做到完美，因為救世主不在了。

當家防守悍將「綠師傅」D.格林（Draymond Green）也直言球隊防守不佳，「我們的防守就是一坨屎，防守跟士氣息息相關，如果發生失誤，就讓氣勢和自信逐漸消失，然後就變成了一支軟弱的球隊，我們每個人都他媽的爛透了。」

