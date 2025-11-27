自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》勇士防守壞習慣又出現！巴特勒嘆只會打順風球 格林：每個人都爛透了

2025/11/27 18:55

柯瑞。（法新社）柯瑞。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕勇士今天在主場賠了夫人又折兵，以100：104遭火箭逆轉，更傷了當家一哥柯瑞（Stephen Curry）。陣中主力球星「士官長」J.巴特勒（Jimmy Butler）賽後受訪坦言，少了柯瑞對球隊影響巨大，並痛球隊只會打順風球，沒有防守。

勇士近5場苦吞4敗，今天對戰火箭，對手團隊投籃命中率只有39％，但卻搶了53顆籃板球，包括25顆進攻籃板。J.巴特勒近日受訪多次強調自家球隊防守不佳，今天則是說道：「我們都不卡位，不按照球探報告上說的去防守，我們讓任何人為所欲為，在空檔投籃、切進禁區、站上罰球線，這真的很可悲。」

J.巴特勒認為球隊只會打順風球，只要投進球就會很High、很興奮、互相鼓勵，但一旦手感不好，比賽落後的時候，他們就會很沮喪、唉聲嘆氣、不卡位、不回防、亂犯規，所有壞習慣都跑出來了。

柯瑞賽後傷勢診斷為右大腿股四頭肌挫傷，詳細狀況還得再透過核磁共振做進一步檢查，接下來的出賽狀況也得重新評估。J.巴特勒無奈表示，如果沒有柯瑞，球隊要贏球幾乎得做到完美，因為救世主不在了。

當家防守悍將「綠師傅」D.格林（Draymond Green）也直言球隊防守不佳，「我們的防守就是一坨屎，防守跟士氣息息相關，如果發生失誤，就讓氣勢和自信逐漸消失，然後就變成了一支軟弱的球隊，我們每個人都他媽的爛透了。」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中