MLB》山本由伸不惜代價「中0日」燃燒！ 道奇隊友看傻：一定痛到不行

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本王牌山本由伸在世界大賽上演「中0日」登板的熱血劇情，率隊達成2連霸，驚人̄表現震撼球界，事隔近1個月後，隊友艾德曼（Tommy Edman）回想起來仍讚不絕口。

山本由伸先在G6背水一戰繳出先發6局好投，成為球隊延長戰線的功臣，隔天生死戰他再度上陣，休息0天後援2.2局無失分，2天內熱投130球完全燃燒，榮膺封王英雄，獲選系列賽MVP。

回顧山本由伸燃燒小宇宙的壯舉，艾德曼在《ESPN LA》節目上直呼：「老實說，那種表現我們從來沒有人見過，我當時心想『他手臂一定痛到不行吧』。」

艾德曼提到：「因為是世界大賽第7戰，我想每個人都抱著盡其所能的想法，但山本那天的投球，完全展現出他是多麼棒的隊友、多麼了不起的人，他那時的態度就是『只要能拿冠軍，我會不惜一切代價』，真的令人敬佩。」

艾德曼指出，即便是連續登板，山本的表現依然是宰制級的，「他毫不費力的投出97、98英哩火球，指叉球更是噁心到不行，控球也完美無缺。」

艾德曼表示，當投手手臂疲勞時，最直接的影響就是控球，「但山本依然精準的把球投到邊邊角角，我完全找不到言語來形容他的厲害。」

