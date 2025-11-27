自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》山本由伸不惜代價「中0日」燃燒！ 道奇隊友看傻：一定痛到不行

2025/11/27 20:19

山本由伸。（資料照，美聯社）山本由伸。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本王牌山本由伸在世界大賽上演「中0日」登板的熱血劇情，率隊達成2連霸，驚人̄表現震撼球界，事隔近1個月後，隊友艾德曼（Tommy Edman）回想起來仍讚不絕口。

山本由伸先在G6背水一戰繳出先發6局好投，成為球隊延長戰線的功臣，隔天生死戰他再度上陣，休息0天後援2.2局無失分，2天內熱投130球完全燃燒，榮膺封王英雄，獲選系列賽MVP。

回顧山本由伸燃燒小宇宙的壯舉，艾德曼在《ESPN LA》節目上直呼：「老實說，那種表現我們從來沒有人見過，我當時心想『他手臂一定痛到不行吧』。」

艾德曼提到：「因為是世界大賽第7戰，我想每個人都抱著盡其所能的想法，但山本那天的投球，完全展現出他是多麼棒的隊友、多麼了不起的人，他那時的態度就是『只要能拿冠軍，我會不惜一切代價』，真的令人敬佩。」

艾德曼指出，即便是連續登板，山本的表現依然是宰制級的，「他毫不費力的投出97、98英哩火球，指叉球更是噁心到不行，控球也完美無缺。」

艾德曼表示，當投手手臂疲勞時，最直接的影響就是控球，「但山本依然精準的把球投到邊邊角角，我完全找不到言語來形容他的厲害。」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中