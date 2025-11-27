自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 學生籃球

HBL》松山高中拚男子組連霸 16強預賽分組一次看

2025/11/27 18:56

114學年度HBL高中籃球甲級聯賽預賽開打記者會，男16強、女12強共計28個隊伍的球員代表齊亮相。（記者廖振輝攝）114學年度HBL高中籃球甲級聯賽預賽開打記者會，男16強、女12強共計28個隊伍的球員代表齊亮相。（記者廖振輝攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕114學年度HBL高中籃球甲級聯賽男子組16強預賽，將自11月29日至12月2日起在高雄中學體育館率先點燃戰火，而女生組預賽也將自12月18日至12月24日於屏東縣立體育館開打。

男生組的16隊分成4組，A組為松山高中、東山高中、高苑工商、宜蘭高中，B組為有南山高中、能仁家商、開南高中、北市成功，C組為南湖高中、錦和高中、永平工商、彰縣成功，D組為光復高中、東泰高中、花蓮體中、三重商工，各組前3名將晉級複賽。

女生組分為A、B兩組，A組有上季冠軍北一女中、淡水商工、南山高中、普門中學、忠明高中以及新竹高商。B組則是永仁高中、陽明高中、永平高中、苗栗高商、南湖高中以及金甌女中，各分組前三直接晉級，分組第四、五、六名進行外卡戰，另取外卡前二名晉級。

由威德提供的「威德眾星獎助計畫」今年將邁入第6個年頭，將持續提供500萬元的獎助學金給需要幫助的學生籃球運動員（其他聯賽加總獎學金760萬元），希望藉由獎學金的支持，讓她/他們能安心兼顧課業與多元學習，擁抱更多可能。已連續9年贊助HBL的台新新光金控旗下子公司台新銀行也持續深化對高中籃球的支持，與高中體總及臺北台新戰神攜手，舉辦「台新銀行 XHBL 潛力培訓營」，讓HBL八強球員提前體驗職業級訓練環境。上一學年度HBL高中籃球聯賽首度於總決賽的冠軍賽試辦售票，且將門票收益回饋給4所冠亞軍隊伍，本學年將持續售票機制，並研議是否要擴大辦理，讓更多的球迷能以實際的行動購票支持他們喜愛的球隊，也為基層籃球的發展盡一份心力。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中