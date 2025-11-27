HBL》松山高中拚男子組連霸 16強預賽分組一次看

114學年度HBL高中籃球甲級聯賽預賽開打記者會，男16強、女12強共計28個隊伍的球員代表齊亮相。（記者廖振輝攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕114學年度HBL高中籃球甲級聯賽男子組16強預賽，將自11月29日至12月2日起在高雄中學體育館率先點燃戰火，而女生組預賽也將自12月18日至12月24日於屏東縣立體育館開打。

男生組的16隊分成4組，A組為松山高中、東山高中、高苑工商、宜蘭高中，B組為有南山高中、能仁家商、開南高中、北市成功，C組為南湖高中、錦和高中、永平工商、彰縣成功，D組為光復高中、東泰高中、花蓮體中、三重商工，各組前3名將晉級複賽。

女生組分為A、B兩組，A組有上季冠軍北一女中、淡水商工、南山高中、普門中學、忠明高中以及新竹高商。B組則是永仁高中、陽明高中、永平高中、苗栗高商、南湖高中以及金甌女中，各分組前三直接晉級，分組第四、五、六名進行外卡戰，另取外卡前二名晉級。

由威德提供的「威德眾星獎助計畫」今年將邁入第6個年頭，將持續提供500萬元的獎助學金給需要幫助的學生籃球運動員（其他聯賽加總獎學金760萬元），希望藉由獎學金的支持，讓她/他們能安心兼顧課業與多元學習，擁抱更多可能。已連續9年贊助HBL的台新新光金控旗下子公司台新銀行也持續深化對高中籃球的支持，與高中體總及臺北台新戰神攜手，舉辦「台新銀行 XHBL 潛力培訓營」，讓HBL八強球員提前體驗職業級訓練環境。上一學年度HBL高中籃球聯賽首度於總決賽的冠軍賽試辦售票，且將門票收益回饋給4所冠亞軍隊伍，本學年將持續售票機制，並研議是否要擴大辦理，讓更多的球迷能以實際的行動購票支持他們喜愛的球隊，也為基層籃球的發展盡一份心力。

