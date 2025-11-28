自由電子報
籃球

世界盃亞洲區資格賽 台灣男籃首戰對決日本 今日賽事預告與轉播

2025/11/28 06:51

陳盈駿。（資料照，記者林正堃攝）陳盈駿。（資料照，記者林正堃攝）

早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

2027年FIBA世界盃籃球亞洲區資格賽已經點燃戰火，台灣男籃與中國、日本、南韓同在B組，形成東亞大戰，力拚正賽資格。台灣隊今天晚間將在小組賽首戰對決日本，日前國際籃總（FIBA）列出戰力排名，台灣男籃高居第5，比日本、南韓排名還高；另外各組對戰分析一文當中也指出，日本和台灣一戰將是B組最關鍵戰役，同時他們也點名，首次參與國家隊的新北國王後衛林書緯是一大焦點。

本屆台灣隊由陳盈駿領銜，搭配固定班底林庭謙、阿巴西、盧峻翔和「新台灣人」高柏鎧，另外還有林書緯、周桂羽、雷蒙恩、謝宗融、曾祥鈞和旅外的林秉聖等。

冬季聯盟方面，台灣山林將碰上台灣海洋，客隊派出張景淯先發，主場先發為 陳品宏；另一場為韓職聯隊對決日本社會人，前者由金晉旭掛帥，後者推出秋山凌祐。

NFL

09：15 孟加拉虎 VS 烏鴉 感恩節大賽 愛爾達體育3台

轉播：愛爾達體育3台

冬季聯盟

12：00 台灣山林 VS 台灣海洋
18：00 韓職聯隊 VS 日本社會人

轉播：DAZN 1

2025中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽

10：00 美和高中 VS 羅東高工

13：00 臺東體中 VS 大溪高中

轉播單位：緯來精采

2027 FIBA世界盃亞洲區資格賽

18：00 日本 VS 台灣

轉播單位：緯來體育、緯來精采

