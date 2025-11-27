自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

22歲球王身價15億！客廳超樸素照瘋傳 球界看傻：太簡單了吧

2025/11/27 21:20

年僅22歲的西班牙球王艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）身價高達新台幣15億元，近日卻因一張「樸素到不可思議」的客廳照片在社群瘋傳。（歐新社、社群平台Ｘ/@carlosalcaraz；本報合成）年僅22歲的西班牙球王艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）身價高達新台幣15億元，近日卻因一張「樸素到不可思議」的客廳照片在社群瘋傳。（歐新社、社群平台Ｘ/@carlosalcaraz；本報合成）

〔即時新聞／綜合報導〕年僅22歲就手握2座大滿貫與14座ATP冠軍的西班牙球王艾卡拉茲（Carlos Alcaraz），身價高達新台幣15億元，近日卻因一張「樸素到不可思議」的客廳照片在社群瘋傳，不但讓網友跌破眼鏡，就連球界名將都看傻，驚呼「太簡單了吧！」意外掀起「球王到底能有多樸實」的熱烈討論。

艾卡拉茲在今年戴維斯盃開打前，PO出一張自己在家看西班牙對德國比賽的照片，畫面中，他坐在沙發上，身後的獎盃被隨興地放在牆邊，茶几上甚至還蓋著透明塑膠桌巾，整個客廳空間小巧簡單，完全不像是身家數十億、全球頂尖巨星的居所。

美國名將強森（Steve Johnson）在《Nothing Major》Podcast中笑說：「這跟他的Netflix紀錄片裡的一樣。他還住在爸媽家、房間小小的、在房間內做重量訓練，以他的身價來說，這真的不可思議。」他更感嘆：「感覺他們完全可以住在更舒服的大房子，但這就是很典型的歐洲風格。」

奎雷伊（Sam Querrey）也注意到客廳背景毫無展示意味的獎盃排列方式；伊斯內爾（John Isner）則忍不住笑說：「完全沒有在炫耀！桌子還包塑膠布，獎盃隨手堆。感覺他只是臨時放上去拍個照。」

艾卡拉茲在2022年19歲時首奪美網冠軍、登上世界第一，刷新「史上最年輕球王」紀錄；今年再拿下溫布頓冠軍，被視為下一位長期統治網壇的超級巨星。

但即便手握上億收入、商業代言爆棚，他生活卻極度節制、毫不鋪張，仍與父母同住。強森形容：「這很歐洲。美國球員20歲就想要大房子、大電視、健身房，但他們不是。」伊斯內爾則打趣問：「歐洲真的沒有巨大豪宅和100吋電視嗎？我看不懂。」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中