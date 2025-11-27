22歲球王身價15億！客廳超樸素照瘋傳 球界看傻：太簡單了吧

年僅22歲的西班牙球王艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）身價高達新台幣15億元，近日卻因一張「樸素到不可思議」的客廳照片在社群瘋傳。（歐新社、社群平台Ｘ/@carlosalcaraz；本報合成）

〔即時新聞／綜合報導〕年僅22歲就手握2座大滿貫與14座ATP冠軍的西班牙球王艾卡拉茲（Carlos Alcaraz），身價高達新台幣15億元，近日卻因一張「樸素到不可思議」的客廳照片在社群瘋傳，不但讓網友跌破眼鏡，就連球界名將都看傻，驚呼「太簡單了吧！」意外掀起「球王到底能有多樸實」的熱烈討論。

艾卡拉茲在今年戴維斯盃開打前，PO出一張自己在家看西班牙對德國比賽的照片，畫面中，他坐在沙發上，身後的獎盃被隨興地放在牆邊，茶几上甚至還蓋著透明塑膠桌巾，整個客廳空間小巧簡單，完全不像是身家數十億、全球頂尖巨星的居所。

美國名將強森（Steve Johnson）在《Nothing Major》Podcast中笑說：「這跟他的Netflix紀錄片裡的一樣。他還住在爸媽家、房間小小的、在房間內做重量訓練，以他的身價來說，這真的不可思議。」他更感嘆：「感覺他們完全可以住在更舒服的大房子，但這就是很典型的歐洲風格。」

奎雷伊（Sam Querrey）也注意到客廳背景毫無展示意味的獎盃排列方式；伊斯內爾（John Isner）則忍不住笑說：「完全沒有在炫耀！桌子還包塑膠布，獎盃隨手堆。感覺他只是臨時放上去拍個照。」

艾卡拉茲在2022年19歲時首奪美網冠軍、登上世界第一，刷新「史上最年輕球王」紀錄；今年再拿下溫布頓冠軍，被視為下一位長期統治網壇的超級巨星。

但即便手握上億收入、商業代言爆棚，他生活卻極度節制、毫不鋪張，仍與父母同住。強森形容：「這很歐洲。美國球員20歲就想要大房子、大電視、健身房，但他們不是。」伊斯內爾則打趣問：「歐洲真的沒有巨大豪宅和100吋電視嗎？我看不懂。」

