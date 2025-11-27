歐冠足球》姆巴佩太神！單場進4球 追平C羅10年前神紀錄

姆巴佩（右）。（歐新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕法國球星姆巴佩（Kylian Mbappe）今天在歐洲足球冠軍聯賽獨進4球，寫下最狂的「大四喜」，帶領西甲豪門皇家馬德里以4：3打敗希臘勁旅奧林匹亞科斯，姆巴佩的神奇表現也成為C羅後第2人。

奧林匹亞科斯此仗率先突破皇馬的大門先馳得點，不過再來就要看姆巴佩的瘋狂表現，他在上半場22、24、29分鐘連續進球，不到7分鐘就連進3球。

請繼續往下閱讀...

值得一提的是，姆巴佩花6分42秒連進3球完成「帽子戲法」，這速度只比歐冠最速紀錄差30秒，利物浦前鋒薩拉（Mohamed Salah）在2022年締造6分12秒就完成帽子戲法的紀錄。至於上一位能在歐冠賽場單場踢進4球的就是葡萄牙巨星羅納度（Cristiano Ronaldo），他在2015年對上瑞典馬爾摩所完成的紀錄，如今相隔10年換姆巴佩接班締造「大四喜」。

全場獨進4球主宰戰局，成為皇馬能在進攻大戰中獲勝的最大功臣，姆巴佩表示，進球是一種樂趣，感謝隊友送出不少好球，「我很幸運能和這些球員一起踢球。」憑藉姆巴佩的神奇表現，皇馬總算終止近期的3連敗。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法