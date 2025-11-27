自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 足球

歐冠足球》姆巴佩太神！單場進4球 追平C羅10年前神紀錄

2025/11/27 20:26

姆巴佩（右）。（歐新社）姆巴佩（右）。（歐新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕法國球星姆巴佩（Kylian Mbappe）今天在歐洲足球冠軍聯賽獨進4球，寫下最狂的「大四喜」，帶領西甲豪門皇家馬德里以4：3打敗希臘勁旅奧林匹亞科斯，姆巴佩的神奇表現也成為C羅後第2人。

奧林匹亞科斯此仗率先突破皇馬的大門先馳得點，不過再來就要看姆巴佩的瘋狂表現，他在上半場22、24、29分鐘連續進球，不到7分鐘就連進3球。

值得一提的是，姆巴佩花6分42秒連進3球完成「帽子戲法」，這速度只比歐冠最速紀錄差30秒，利物浦前鋒薩拉（Mohamed Salah）在2022年締造6分12秒就完成帽子戲法的紀錄。至於上一位能在歐冠賽場單場踢進4球的就是葡萄牙巨星羅納度（Cristiano Ronaldo），他在2015年對上瑞典馬爾摩所完成的紀錄，如今相隔10年換姆巴佩接班締造「大四喜」。

全場獨進4球主宰戰局，成為皇馬能在進攻大戰中獲勝的最大功臣，姆巴佩表示，進球是一種樂趣，感謝隊友送出不少好球，「我很幸運能和這些球員一起踢球。」憑藉姆巴佩的神奇表現，皇馬總算終止近期的3連敗。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中