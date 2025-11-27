自由電子報
冬盟》戲劇性！張祐嘉9下2出局再見安 避免中職首見慘紀錄

2025/11/27 21:36

張祐嘉。（資料照，記者李惠洲攝）張祐嘉。（資料照，記者李惠洲攝）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕台灣山林隊今天一度在9局上被攻下4分扳平，9局下靠張祐嘉在2出局擊出再見安打，終場以8：7擊敗日本社會人，中斷6連敗，避免刷新中職聯隊史在冬盟的最長連敗紀錄。

台灣山林首局張仁瑋擊出場地二壘安打，靠高飛球推進至三壘，許賀捷高飛犧牲打送回先馳得點的1分。2局下追加攻勢，陳思仲和張士綸敲擊出適時安打，帶動單局2分攻勢。

台灣山林先發投手曾家輝前2局無失分，3局上單局被敲3安失掉1分，4局上控球不穩，投2次四壞後被野村工掃出2分追平安打，合計83球僅投3.2局，被敲6支安打，有3次四壞，失掉3分。

雖然被日本社會人追平，台灣山林隊在4局下回敬攻勢，鍾玉成和陳思仲雙安出擊，張仁瑋擊出超前比分的適時安打，何品室融再補刀1分打點的安打，單局2分超前。

7局下，台灣山林隊攻勢再起，何品室融、楊祥禾雙安出擊，加上林吳晉瑋四壞攻佔滿壘，李勛傑代打敲出二壘安打，一棒再送回2分，拉開比分。台灣隊牛棚表現精彩，王伯洋、陳英睿、陳聖凱無失分，唯獨陳原維，今對日本社會人卻控球大暴走，9局上投4分領先的局面，不僅開局就被連續敲出3支安打，單局還發生3次暴投，總計0.2局狂掉4分，導致球隊遭扳平。

陳原維成為史上第1位在冬盟單局3次暴投的台灣投手，但並非冬盟史上最多，2017年歐美聯隊的比爾曾單局4次暴投。2018年日職西軍榊原翼、2023年日職白隊西垣雅矢也曾單局3次暴投。

9局下，楊祥禾安打串聯林吳晉瑋四壞球，張祐嘉在2出局敲出再見安打，率隊終止連敗。

