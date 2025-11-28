世界盃資格賽》對台灣輸不得！日本主帥點名緊盯陳盈駿、林庭謙

陳盈駿、林庭謙。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／綜合報導〕2027世界盃籃球亞洲區資格賽本週登場，台灣隊今晚6點踢館日本隊，盼能搶下開門紅。日本隊總教練霍瓦斯（Tom Hovasse）日前在接受媒體訪問時分析起台灣隊戰力，他認為，陳盈駿和林庭謙是需要嚴加看防的對象，倘若能成功限制他們，有機會打亂台灣隊的進攻節奏。

日本隊在今年亞洲盃止步於8強附加賽，這次世界盃資格賽目標雪恥，陣容相較於亞洲盃也更加完整。霍瓦斯說：「亞洲盃時我們嘗試了很多新的戰術，包括防守和進攻，有些部分效果不錯，但有些戰術我們這次不會再用了。由於這次世界盃資格賽備戰時間很緊湊，所以我們正在精簡戰術，希望把精力集中在真正有效的戰術細節上。」

對於台灣隊的戰力，霍瓦斯認為，需要對陳盈駿和林庭謙這組後衛組合加以堤防，林庭謙在亞洲盃場均得到14.8分、陳盈駿場均也有13.2分，霍瓦斯說：「我會密切關注這兩位球員，若能守住他們，就有機會打亂對手的進攻節奏。」

這次擔任隊長的渡邊雄太也對於陳盈駿和林庭謙印象深刻，他強調，對上台灣這兩場比賽，有輸不得的壓力，「其實每一場比賽我們都輸不起，但我還是希望大家能帶著十足的信心去比賽，我也相信我們是很強的隊伍。」

