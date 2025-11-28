自由電子報
MLB》紅襪積極補強！ 交易來明星強投後看上岡本和真等巨砲

2025/11/28 07:30

岡本和真。（資料照，記者林正堃攝）岡本和真。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕紅襪在透過交易網羅明星強投葛雷（Sonny Gray）後尋求補強打線。《紐約郵報》海曼（Jon Heyman）報導指出，紅襪正考慮簽下史瓦伯（Kyle Schwarber）、阿隆索（Pete Alonso）、岡本和真、瑞爾穆托（J.T. Realmuto）和柏格曼（Alex Bregman）其中的一人或兩人。

紅襪首席棒球事務官布瑞斯洛（Craig Breslow）透露休賽季主要目標是鎖定一名頂級先發與一名中心打者，隨著葛雷加入後，補強重點轉向野手。

由於紅襪外野陣容擁擠，吉田正尚預計擔任全職指定打擊，甚至不排除透過交易清出空間；相對之下角落內野成為最大缺口，柏格曼跳脫合約後三壘位置懸空，而一壘手卡薩斯（Triston Casas）在2025年賽季飽受傷勢困擾且表現掙扎，讓紅襪不願將重擔全押在他身上，急需尋求外部強援填補戰力。

在眾多目標中，大都會重砲阿隆索與日職巨人軍強打岡本和真被視為熱門人選。阿隆索本季繳出38轟與生涯新高的2成72打擊率，右打的他能有效平衡紅襪左傾打線，傳出他正尋求一紙7年長約；而來自日本的岡本和真雖是首年挑戰大聯盟，但在日職展現驚人長打能力，2025年雖因傷出賽受限但打擊效率極高，同樣具備右打優勢且能守三壘或一壘。隨著紅襪團隊薪資距離豪華稅線仍有約2000萬美元空間，球團是否願意在2026年提高支出衝擊季後賽，將是接下來的觀察重點。

阿隆索。（資料照）阿隆索。（資料照）

