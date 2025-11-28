自由電子報
經典賽》大谷翔平是否二刀流出鞘？大聯盟名將分析道奇187億的壓力

2025/11/28 07:43

大谷翔平。（資料照）大谷翔平。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本二刀流巨星大谷翔平昨天正式宣布將參加經典賽，要率領日本武士隊力拚2連霸。外界相當關注的話題之一，便是大谷究竟是否會在經典賽二刀流，對此前大聯盟明星內野手雷諾茲（Harold Reynolds）也給出看法。

大谷翔平在上屆經典賽展現強投豪打，打擊方面合計23打數敲10安，有4支二壘安打與1支全壘打，進帳8分打點，打擊三圍.435/.606/.739，攻擊指數高達1.345；投球部分，登板3場拿下2勝和1次救援成功，合計9.2局送出11次三振，僅掉2分，防禦率為1.86，帶領日本奪冠，超狂表現榮獲大會MVP。

前大聯盟明星內野手雷諾茲近日在節目中談到大谷於WBC再度登板的可能性：「考慮到受傷等所有因素，我不認為道奇會冒險讓他投球。」雷諾茲接著提到日本武士隊先發投手陣容的深度，並表示大谷可能只會以指定打擊身分上場。

雷諾茲還提及大谷曾經歷的手肘傷勢，並強調：「他的那份合約還剩大約6億美元（約新台幣187億）。」指出大谷還有大約在身，道奇一定會讓他在經典賽的使用上更加慎重。不過節目主持人弗羅雷斯（Robert Flores）認為，如果大谷想做什麼，他就一定會去做，，「他如果不投球，我才真的會感到驚訝。」

