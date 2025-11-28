NBA》打出歷史最佳開季！ 雷霆明星「J-Dub」也要回來了

威廉斯將在明天歸隊。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕開季繳出史詩級表現的衛冕軍雷霆再傳好消息，陣中明星Jalen Williams威廉斯（Jalen Williams）將在明天對上太陽的比賽歸隊。

威廉斯在上季帶傷隨隊拚下總冠軍，後續因為韌帶撕裂在7月接受右手腕手術，並於10月31日進行移除螺絲的小手術，至今才要重返賽場。

然而雷霆儘管少了這位攻防一體的大將，仍在開季繳出18勝1敗的戰績，且前19場比賽的淨勝分差高達正16.5分，創下NBA歷史最佳紀錄更也成為聯盟史上第5支以18勝1敗開局的隊伍。

在威廉斯缺陣期間，二年級後衛米契爾（Ajay Mitchell）適時挺身而出，場均繳出15.9分、3.6助攻，射手喬伊（Isaiah Joe）也貢獻生涯新高的13.2分，幫助球隊維持強大競爭力。

威廉斯上季表現大爆發，場均貢獻21.6分、5.3籃板、5.1助攻與1.6抄截，與騎士隊莫布里（Evan Mobley）是唯二同時入選年度最佳陣容與年度最佳防守陣容的球員。不過由於他在本季前19場比賽全數缺席，確定無法滿足角逐年度獎項的資格，這也意味著他將無法觸發合約中總值達2.87億美元的超級頂薪條款，只能領取原本5年2.39億美元的續約金額。

