NFL》包裝工「愛神」瘋傳4達陣宰獅！58億衝傳巨星寫史上第1人紀錄

包裝工洛夫與底特律獅高夫賽後擁抱致意。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕NFL例行賽第13週，今天上演感恩節大戰，首戰由國聯北區世仇對決揭開序幕，綠灣包裝工靠著「愛神」洛夫（Jordan Love）傳出4次達陣，加上當家衝傳手帕森斯（Micah Parsons）2.5次擒殺下，以31：24力克底特律獅。

包裝工當家四分衛洛夫今天手感火燙，無論是紅區內進攻或是大碼數連線對他來說都不成問題，包含與華森（Christian Watson）半場直達達陣區的51碼傳球達陣，洛夫今天30傳18中推進234碼，傳出4次達陣；三年級生威克斯（Dontayvion Wicks）貢獻94碼與2次接球達陣。

今年季前震撼被達拉斯牛仔交易過來、立即簽下4年1.88億美元（約新台幣58.8億）非四分衛史上最大約的巨星衝傳手帕森斯（Micah Parsons），今天也為包裝工獻上最完美感恩節禮物，單場繳出2.5次擒殺、3次TFL與4次QB Hits；此外，帕森斯也成為NFL史上第一位，生涯前5賽季都累積至少12次擒殺的球員（本季12.5次）。

帕森斯擒殺高夫。（美聯社）

底特律獅明星四分衛高夫（Jared Goff）此役也和洛夫有來有往，26傳20中推進256碼、傳出2次達陣。然而決勝節獅隊首波進攻強打4檔失敗；最後2分59秒面臨4th&Goal只靠射門追回3分，最終未能重新轉換球權，本季兩度交手包裝工都慘遭毒手。

包裝工贏球後戰績來到8勝3敗1和，而底特律獅則是7勝5敗，目前在國聯北區與8勝3敗的龍頭芝加哥熊呈現「三強鼎立」的局面；至於明尼蘇達維京人本季在年輕四分衛麥卡錫（J. J. McCarthy）發揮不佳下，僅拿下4勝7敗，幾乎已提前跌出競爭季後賽行列。

