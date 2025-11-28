自由電子報
MLB》年年為錢煩惱！釀酒人陷薪資困境 浮現明星強投「合約難題」

2025/11/28 08:09

佩洛塔。（資料照）佩洛塔。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕密爾瓦基釀酒人隊正如往年秋天一樣，再次面臨團隊薪資控管的難題。《The Athletic》知名記者羅森索（Ken Rosenthal）引述知情人士指出，球隊可能必須透過削減現有陣容空間才能進行後續補強，這也讓外界再次猜測主力右投佩洛塔（Freddy Peralta）是否會被擺上交易檯面。不過在伍德魯夫（Brandon Woodruff）接受球隊1年2202.5萬美元的合格報價後，球團高層暗示這並不代表要出清佩洛塔。

佩洛塔新賽季年薪僅800萬美元，這份高CP值合約無論對其他球隊或釀酒人本身都極具吸引力。若要騰出薪資空間，根據《MLB Trade Rumors》預測，交易終結者梅吉爾（Trevor Megill）預計能在仲裁年省下420萬美元，送走後援右投米爾斯（Nick Mears）則可省下160萬美元，但這兩筆金額對整體薪資結構影響相對有限，球隊也不太可能同時放走兩人。

目前看來，釀酒人若想創造最大的薪資彈性，最佳解方可能是與伍德魯夫重新商談一份平均年薪較低的複數年合約，藉此降低本季的薪資負擔。這樣的操作不僅能緩解財務壓力，考慮到佩洛塔在本季結束後可能投身自由市場離隊，提前綁定伍德魯夫也能為未來的先發輪值提供保障。

伍德魯夫。（資料照）伍德魯夫。（資料照）

