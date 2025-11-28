中國CPB聯賽 取消各隊「台港澳球員至少10人」規定

中國CPB第五隊上海正大龍隊。（取自網路）

〔記者羅志朋／綜合報導〕中國棒球城市聯賽（Chinese Professional Baseball，CPB）日前在深圳舉行選秀會，共計5隊參與，包含長沙旺旺黑皮、廈門海豚、深圳藍襪、福州海俠和上海正大龍，選秀分兩梯次進行。

其中，在「超級輪」每隊各指名5位選手，僅長沙旺旺黑皮在第2輪指名的王詩聰為台灣籍，在「天賦輪」每隊至少指名5位選手，以深圳藍襪挑10人最多，長沙旺旺黑皮、廈門海豚都挑6人次之。

根據CPB原先規劃，明年1月中國棒球城市聯賽先打立春聯賽，初期各隊有30名球員，中國球員至少要有10人，台港澳球員至少也要有10人，外籍球員則不設限。

根據知情人士透露，由於中國本土球員人數已足夠，因此，CPB取消「台港澳球員至少10人」的規定，改成沒有上下限，台灣選手屬自由球員，各隊可自行接洽簽約。

另外，CPB各隊總教練出爐，長沙旺旺黑皮是吳俊良、福州海峽是呂文生、廈門海豚為蔡東誌（原名蔡重光），3人來自台灣，深圳藍襪是美籍華裔張寶樹，他曾穿上中國戰袍征戰經典賽，上海正大龍則是前韓籍名投具台晟。

