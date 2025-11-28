自由電子報
MLB》紅雀加速換血！10屆金手套三壘與日本武士都可能被賣

2025/11/28 08:46

努特巴爾。（資料照）努特巴爾。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕聖路易紅雀隊在將右投葛雷（Sonny Gray）交易給紅襪隊後，持續進行陣容變動，根據多個消息來源指出，球隊總裁布魯姆（Chaim Bloom）將持續出清明星三壘手艾倫納多（Nolan Arenado），和至少一到兩名主力左打者，徹底加速重建速度。

紅雀隊週二將葛雷送往波士頓，換來大聯盟右投費茲（Richard Fitts）以及農場排名第5名的左投克拉克（Brandon Clarke）。這筆交易的精髓在於紅雀當初與葛雷簽下的是「頭輕腳重」的合約。紅雀隊在前兩年以較低成本使用他，隨後通過附帶2000萬美元現金，成功甩掉他剩餘高薪合約的一半以上。根據《FanGraphs》數據顯示，葛雷在紅雀兩年提供了5900萬美元的價值，遠超實際支付的3500萬美元薪水。

在左打方面，剛入選全明星的工具人多諾文（Brendan Donovan）和國聯工具人銀棒獎得主伯勒森（Alec Burleson）最受矚目。多諾文價值處於巔峰，雖是建隊關鍵，但聯盟濃厚興趣使他仍可能被交易；伯勒森因控制期仍長，與重建期更為匹配。此外，紅雀也傾向於送走上屆經典賽日本打者努特巴爾（Lars Nootbaar）或前大物戈爾曼（Nolan Gorman）其中一人，賣給尋求左打火力的球隊，並緩解陣容重疊問題。

然而，交易明星三壘手艾倫納多的難度較高，他即將進入35歲賽季，且進攻表現連續三年下滑。儘管如此，艾倫納多已擴大完全不可交易條款的球隊名單，且球隊老闆願意像葛雷的交易一樣支付部分現金。儘管艾倫納多的市場行情仍不明朗，可能須等待自由市場上頂級三壘手如柏格曼（Alex Bregman）或蘇亞雷斯（Eugenio Suárez）做出決定後才能開啟。目前艾倫納多的潛在買家可能包括紅襪、響尾蛇、老虎以及他家鄉的洛杉磯天使隊。

