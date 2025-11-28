NFL》超級盃冠軍殺手！牛仔險勝昔日2連霸王者酋長 締史上首見壯舉

馬霍姆斯與普雷斯考特。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕NFL感恩節大戰第2部曲，由堪薩斯酋長對決達拉斯牛仔，雖然3冠巨星四分衛馬霍姆斯（Patrick Mahomes）單場狂傳4次達陣，但最終仍遭牛仔逆轉，以28：31輸球，本季在客場是難堪的1勝6敗。

首節馬霍姆斯很快傳出2次達陣取得14：7領先，但次輪到牛仔回應，射進3分後跑衛戴維斯（Malik Davis）衝出43碼達陣，更是他自2022年球季以來首次達陣，幫助牛仔反超。下半場酋長進攻持續乾旱，決勝節牛仔季前補進的新星外接手皮肯斯（George Pickens）多次精彩接球，儘管馬霍姆斯力挽狂瀾，但酋長防守組陷入黃旗麻煩，最終無力回天。

請繼續往下閱讀...

根據《OptaSTATS》指出，酋長下半場發生5次干擾傳球（Pass Interference），防守端4次、進攻端1次，創下聯盟近35年紀錄，也成為酋長落敗關鍵原因。

此役馬霍姆斯34傳23中推進261碼，傳出4次達陣，但仍不足以幫助酋長贏球，酋長戰績6勝6敗再度面臨5成保衛戰，曾經的2連霸王者今年季後賽岌岌可危；牛仔明星四分衛普雷斯考特（Dak Prescott）雖然開賽第一波Drive就被酋長抄截，但下半場穩住局勢，最終繳出320碼與2次傳球達陣。

牛仔上週才剛擊敗衛冕軍費城老鷹，今天又險勝去年打進超級盃的酋長，根據《OptaSTATS》指出，牛仔成為史上第一支在5天之內連續擊敗上屆超級盃組合的球隊。牛仔本季戰績來到6勝5敗1和，想拚季後賽門票仍有一線生機。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法