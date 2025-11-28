自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》對決洋基、道奇！ 費城人「低調」投入MVP爭奪戰

2025/11/28 08:55

貝林傑。（資料照）貝林傑。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕費城人隊休賽季的補強進度緩慢，《紐約郵報》資深記者海曼（Jon Heyman）指出，儘管費城人的優先事項是與史瓦伯（Kyle Schwarber）和瑞爾穆托（J.T. Realmuto）完成續約，但費城人、道奇隊以及天使隊卻可能正在貝林傑（Cody Bellinger）的爭奪戰中「低調潛伏」，準備加入這場由洋基隊主導的搶人大戰。

洋基隊對於帶回這位本季表現出色的前MVP表達強烈意願，貝林傑在2025年賽季效力洋基時繳出了0.813的攻擊指數。

此外，在大都會交易了尼莫（Brandon Nimmo）之後，他們也可能對貝林傑產生興趣，使得他成為國聯東區兩大豪門鎖定的目標。

對於費城人來說，他們正急需外野支援，而貝林傑身為一名左打，不僅是角落外野的強勢防守者，甚至面對左投的打擊數據也表現優異，能完美填補球隊陣容的需求。

雖然費城人目前檯面上的工作是續約史瓦伯和瑞爾穆托兩位主力，但他們仍不願放棄提升外野戰力的機會。然而，友愛大軍面對的將是強大的競爭，除了積極希望簽回貝林傑的洋基之外，洛杉磯道奇隊也傳出對這名昔日王牌有興趣，加上天使隊的加入，使貝林傑的市場競爭變得更加白熱化。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中