MLB》對決洋基、道奇！ 費城人「低調」投入MVP爭奪戰

〔體育中心／綜合報導〕費城人隊休賽季的補強進度緩慢，《紐約郵報》資深記者海曼（Jon Heyman）指出，儘管費城人的優先事項是與史瓦伯（Kyle Schwarber）和瑞爾穆托（J.T. Realmuto）完成續約，但費城人、道奇隊以及天使隊卻可能正在貝林傑（Cody Bellinger）的爭奪戰中「低調潛伏」，準備加入這場由洋基隊主導的搶人大戰。

洋基隊對於帶回這位本季表現出色的前MVP表達強烈意願，貝林傑在2025年賽季效力洋基時繳出了0.813的攻擊指數。

此外，在大都會交易了尼莫（Brandon Nimmo）之後，他們也可能對貝林傑產生興趣，使得他成為國聯東區兩大豪門鎖定的目標。

對於費城人來說，他們正急需外野支援，而貝林傑身為一名左打，不僅是角落外野的強勢防守者，甚至面對左投的打擊數據也表現優異，能完美填補球隊陣容的需求。

雖然費城人目前檯面上的工作是續約史瓦伯和瑞爾穆托兩位主力，但他們仍不願放棄提升外野戰力的機會。然而，友愛大軍面對的將是強大的競爭，除了積極希望簽回貝林傑的洋基之外，洛杉磯道奇隊也傳出對這名昔日王牌有興趣，加上天使隊的加入，使貝林傑的市場競爭變得更加白熱化。

