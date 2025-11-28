自由電子報
MLB》後援轉先發正夯？ 傳前首輪大物獲得多隊興趣

2025/11/28 09:25

紐坎布本季以後援身分在運動家表現優異，許多球隊有興趣簽下他並將他轉為先發投手。（資料照）紐坎布本季以後援身分在運動家表現優異，許多球隊有興趣簽下他並將他轉為先發投手。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕最近幾個賽季，大聯盟球隊持續探索將後援投手轉為先發投手的可能性，資深左投紐坎布（Sean Newcomb）便是最新受到矚目的人選，聯盟消息指出，身為自由球員的紐坎布吸引了球隊對他擔任先發和後援的興趣，原因是他在本季被紅襪交易至運動家後，於牛棚繳出優異表現。

32歲的紐坎布是前首輪第15順位大物，曾3度入選百大新秀排行榜，但從勇士登上大聯盟後一直沒有轉換成實績。

本季紐坎布在紅襪隊開季時是擔任先發，但轉戰運動家隊後全部以後援身份投了51.1局，防禦率1.75、每局被上壘率1.03，飆出50K。在紐坎布36次出賽中，有16次投超過1局，展現出長中繼的能力，雖然他自6月之後單場投球從未超過2.1局，但紐坎布仍持續使用他所有的6種球路，展現武器庫的多樣性，讓球隊對他的先發潛力抱持想像。

紐坎布自2018年以來單季在大聯盟從未先發超過5場，但他在2025年曾從紅襪春訓營中贏下輪值位置，先發5場防禦率4.43，不過獨立防禦率（FIP）2.91顯示他可能運氣不佳。紐坎布的情況與幾位市場上的潛在先發投手相似，例如右投凱勒（Brad Keller）也收到類似的後援轉先發興趣。

紐坎布的前勇士輪值隊友索羅卡（Michael Soroka），他在2024年以後援身份表現良好後，上個休賽季以1年900萬美元合約加盟國民隊擔任先發，顯示紐坎布具備複製此類轉換成功的可能性，讓他的市場價值升高。

