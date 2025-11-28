自由電子報
MLB》大谷翔平世界大賽燃燒！ 驚人數據「霸榜」引熱議

2025/11/28 09:49

大谷翔平數據網站Codify公布大谷翔平的驚人數據。（圖片取自X）大谷翔平數據網站Codify公布大谷翔平的驚人數據。（圖片取自X）

〔體育中心／綜合報導〕道奇隊「二刀流」巨星大谷翔平在2025年世界大賽展現恐怖宰制力，美國數據網站《Codify》昨日公佈一張「世界大賽先發投手最快40球」的統計圖，結果顯示，在這40個最快球速的位置中，大谷翔平的頭像竟佔據了驚人的39格，引起網友熱烈討論。

在40格中唯一打破大谷霸榜的，是他道奇的隊友葛拉斯諾（Tyler Glasnow），他的頭像出現在第32名的位置，該張圖片也引發球迷熱烈討論，紛紛開玩笑表示：「為什麼葛拉斯諾會出現在大谷翔平的紀念郵票上？」

大谷翔平在世界大賽對陣藍鳥隊時兩度先發，在道奇主場的第4戰，雖然受到前一天延長18局死鬥中他以指定打擊身份全程出賽的影響，他投出的四縫線速球平均球速仍達97.5英哩（約156.9公里），最快有3球達到99英里（約159.3公里）。

而在藍鳥主場舉行的第7戰，大谷為爭取連霸火力全開，平均球速提升至98.9英哩（約159.2公里，他在第3局下半飆出了全場最速的100.9英哩（約162.4公里），整場比賽有3顆球速破100英哩，超過98英哩（約157.7公里）的球則總共有20顆，而葛拉斯諾最快球速僅97.7英哩（約157.2公里），更凸顯大谷在關鍵比賽中展現出來的宰制力。

