樂天桃園棒球場「戶外毛孩跑跳區」 限定時段免費開放飼主、毛孩入場

樂天桃園棒球場「戶外毛孩跑跳區」，於賽季推出後頗獲好評。（農業局提供）

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市政府與中華職棒樂天桃猿攜手合作，於賽季提供寵物友善專區，頗獲好評；由於目前正值職棒休賽季，為擴大市民服務，農業局自即日起推出限定Happy Hour，「戶外毛孩跑跳區」限時免費開放，首波試辦開放日期預計為11月28、29、30日，12月1、5、6、7、8、12、13、14、15日，開放時段上午9點至下午5點，無需事先申請，飼主及毛孩經現場工作人員安排即可入場體驗。

農業局長陳冠義表示，「戶外毛孩跑跳區」整體空間規劃包含2F看台區、1F室內區，以及1F戶外毛孩跑跳區等3大區域；目前正值職棒休賽季，因此規劃Happy Hour時段，特別開放設有平整人工草皮、球棒主題造型設施，並有安全圍欄的「戶外毛孩跑跳區」，讓狗狗盡情玩耍。

動保處長王得吉表示，目前寵物樂園僅開放犬類進場，入場犬類限未達9公斤小型犬，以及9至23公斤中型犬；至於犬隻進入專區須已完成寵物登記、配戴狂犬病預防注射識別牌，並事先施用除蚤等外寄生蟲預防藥物，活動詳情及規範可至「桃園好農」、「Rakuten Monkeys」臉書粉絲專頁查詢。

