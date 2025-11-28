MLB》大谷翔平天價神卡在台灣！YTR拆中傻眼、傳報價逾3000萬

〔體育中心／綜合報導〕台灣YouTuber「拉西哥 LAC」昨天在頻道上傳自己的拆卡紀錄，開箱由球員卡公司推出的Topps「50/50」大谷翔平紀念卡盒，想不到竟拆中系列僅3張的本次最大獎，讓他自己也難以置信。

道奇隊二刀流球星大谷翔平在球場上不斷締造歷史，他的球員卡也在近期締造新紀錄，一張由球員卡公司推出的Topps「50/50」系列卡盒最大獎，大谷翔平Logoman黑皇朝簽名卡以高達106.7萬美元（約新台幣3539萬、含傭金）的天價成交，創下大谷翔平球員卡的新紀錄。

大谷翔平在去年賽季締造「50轟、50盜」的大聯盟史無前例紀錄，球員卡公司《Topps》因此特別為他設計一組「50/50」卡盒，每一盒保底一張特卡，有機會得到限量金屬亮卡、卡面簽名卡，也有機會透過交換卡獲得大谷翔平的球衣簽名卡。

《Topps》特地為大谷翔平此次卡盒以類似高價卡盒皇朝（Dynasty）設計，但卡面顏色採取黑色的黑皇朝做出三張神卡，三張卡都包含在大谷翔平達成50轟50盜當天所裁切的衣物並附上簽名。先前拍賣的是有著大聯盟Logo的Logoman簽名卡，包含傭金被拍出106.7萬美元天價，創大谷翔平球員卡的史上新高。

大谷翔平在「50/50」系列的另外兩張黑皇朝卡則是打擊手套簽，以及打擊手套加褲子的簽名卡，目前確定另一張被拆出的是打擊手套加褲子簽名卡，而拉西哥拆到的卡是最後一張大獎打擊手套簽，根據先前球員卡群組流傳的訊息，其實這張卡在更早前就被拆出，甚至有網友開價3000萬台幣收購。

大谷翔平「50/50」卡盒同系列三大獎之一最早被拆出的打擊手套、褲子簽。（圖片取自Topps）

大谷翔平的標誌性神卡以破百萬美元在拍賣會上得標，寫下他自己的球員卡新高紀錄。（圖片取自Topps）

