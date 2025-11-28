自由電子報
體育 棒球 日職

日職》徐若熙可望加盟日職軟銀 合約條件比林安可優渥許多

2025/11/28 10:52

味全龍徐若熙。（資料照，記者陳志曲攝）味全龍徐若熙。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕今年球季結束味全龍徐若熙宣告行使旅外權利後，有多支美、日職球隊表達興趣，以日職軟銀、火腿和美職道奇動作最積極，根據圈內人士透露，徐若熙可望加盟軟銀，且合約條件比西武獅簽下林安可優渥許多。

對此，徐若熙所屬經紀公司展逸表示，「目前仍未有答案，如有確定消息我們會再做宣布。」

日前徐若熙受邀赴日參訪軟銀球場和訓練基地，並與球團會長王貞治共進晚餐，軟銀開出條件非常好的3年合約，近日軟銀首席棒球總管城島健司再度來台，進一步增添「龍之子」的旅日機率；而道奇則計畫邀請他赴美參訪相關設施環境，並準備向徐若熙團隊進行完整簡報，極力爭取這位台灣強投。

儘管徐若熙日前在味全龍球迷感謝祭表示，現階段旅日或旅美還沒有明確答案，不過根據圈內人士透露，徐若熙傾向旅日發展，加盟軟銀機會很高。

今年季後西武獅簽下統一獅強打林安可，2年保障合約加上1年球隊選擇權，連同入札金近百萬美元在內總值上看400萬美元（約台幣1.25億），年薪約100萬美元（約台幣3169萬），該人士指出，徐若熙無論入札金、年薪，條件都比林安可優渥許多。

