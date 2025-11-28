自由電子報
體育 棒球 中職

中職》涉引誘球員賭博 球員工會對經紀公司開鍘：永久停權

2025/11/28 11:26

郭俞延。（資料照，記者李惠洲攝）郭俞延。（資料照，記者李惠洲攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕針對球員工會認證之經紀公司涉及引誘球員參與賭博行為，中職球員工會日前已完成所有調查程序及懲處。球員工會主任趙子維今天受訪指出，工會決議將遭檢舉的泰宇運動行銷有限公司「永久停權」，並沒收其保證金，並表示這是工會做出的最重懲處，在3週前就已將這個結果通知聯盟及六球團。

中職聯盟及各球團在8月收到匿名檢舉函，指稱球員工會認證之經紀公司人員與台鋼雄鷹球員涉及賭博行為，此事在10月初正式浮上檯面，聯盟和台鋼球團並於10月4日相繼公告懲處作法，除了聯盟通知球團依聯盟規章分處球員郭俞延禁賽10場和罰款10萬元，陳冠豪和伍祐城兩名選手各禁賽5場和罰款5萬元，台鋼也以球團內部辦法處以郭俞延罰款10萬元，陳冠豪、伍祐城兩位選手各2萬元罰款。

根據台鋼球團調查內容，郭俞延是經由經紀人推薦接觸德州撲克手遊，隨後再推薦給陳冠豪與伍祐城。球員工會也針對泰宇運動行銷公司展開進一步調查，包括訪查旗下球員，並約談公司負責人林育丞，以及旗下獲工會認證的經紀人鄭銘揚等3人。

趙子維指出，工會最終決議對泰宇運動行銷公司永久停權，未來不得再申請認證。不過，目前相關規範尚未限制該公司負責人是否可另以其他經紀公司或個人身分申請認證，未來仍有待工會與經紀公司代表及意見領袖進一步討論與修正。

由於本案最終懲處對象為泰宇運動行銷及其負責人，工會也將持續協助該公司旗下球員與3位認證經紀人，確保其權益不受影響。

